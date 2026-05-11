Subsidio para 1.5 millones de escolares no vacunados

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), rechazó la proposal de adelantar las vacaciones y modificar el calendario escolar, planteando preocupaciones ambientales y la realización del Mundial de Fútbol como argumentos, pero reconociendo que se necesitan voces de los padres y maestros para abordarlo desde lo fundamental.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, reveló que la propuesta de modificar el calendario escolar y adelantar las vacaciones ha sido rechazada por parte de algunos sectores educativos, especialmente los padres y maestros.

Delgado mencionó la preocupación por el semáforo climático en algunas regiones, los conflictos de movilidad y la falta de atención generada por el Mundial de Fútbol como argumentos, pero reconoció que se necesitan voces de los padres y maestros de todo el territorio para confrontar el fondo del sistema educativo y realzar las realidades diferentes que experimentan en diferentes zonas del país. Además, destacó la falta de un calendario definido y la revisión de la fecha de regreso a clases.

La propuesta de adelantar las vacaciones y modificar el calendario escolar, presentada el 7 de mayo y respaldada por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, indica que las clases de educación básica, primaria y secundaria finalizarían el 5 de junio, con un fuerte enfoque en la realización del Mundial de Fútbol en junio y la ola de calor característica de estas fechas





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