Subsidios a gasolinas: Factura histórica de más de 853 mil millones de pesos desde 2018

El gobierno mexicano ha desembolsado una suma significativa para mitigar el aumento del precio de las gasolinas, con un gasto acumulado que supera los 853 mil millones de pesos desde 2018. Los subsidios, fluctuantes año con año, han sido fuertemente influenciados por factores geopolíticos como la guerra en Ucrania y la tensión en Medio Oriente, alcanzando picos históricos y planteando desafíos a las finanzas públicas.

El gobierno mexicano ha destinado una suma considerable, superando los 853 mil millones de pesos desde 2018, para subsidiar el precio de las gasolinas. Este gasto se ha incrementado notablemente en años recientes, impulsado por diversos factores geopolíticos y económicos. En 2018, la cifra fue de 69 mil 322 millones de pesos, descendiendo a 28 mil 525 millones en 2019.

El año 2020 presentó una drástica reducción a 3 mil 689 millones, atribuida a la disminución de la demanda y los precios del crudo a causa de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, la recuperación económica en 2021 elevó el costo del subsidio a 88 mil 590 millones de pesos. La situación se volvió crítica en 2022, cuando la guerra en Ucrania provocó un alza desmedida en los precios internacionales del petróleo. Para evitar que la gasolina superara los 30 pesos por litro, el gobierno implementó un estímulo complementario, además de descuentos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), resultando en un gasto sin precedentes de 397 mil 600 millones de pesos. Los datos, proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados y del Programa Sectorial de Energía, revelan la necesidad de estímulos agresivos para contener los precios en las estaciones de servicio bajo la actual administración. Se proyectaba que solo en las primeras cuatro semanas de 2026, el gasto por contener el alza de precios se acercaría a los 20 mil millones de pesos, con un costo semanal de aproximadamente 5 mil millones, según declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, debido a la tensión en Medio Oriente. La situación actual presenta un paralelismo con los eventos de 2022, donde la invasión rusa a Ucrania disparó los precios del crudo, obligando al gobierno mexicano a realizar un desembolso histórico de 397 mil 600 millones de pesos para mantener el precio de la gasolina por debajo de la barrera de los 30 pesos. El desglose de los gastos muestra una tendencia fluctuante: 69 mil 322 millones en 2018, reducidos a 28 mil 525 millones en 2019. En 2020, el gasto se desplomó a 3 mil 689 millones debido a la menor demanda y los precios bajos del crudo por la pandemia. Para 2021, el subsidio aumentó a 88 mil 590 millones, impulsado por la reactivación económica. El año 2022 fue particularmente costoso, con 397 mil 600 millones de pesos destinados a contrarrestar el impacto de la guerra en Ucrania en los precios de la gasolina. El año 2023 vio una reducción en el gasto, pero se mantuvo elevado en 124 mil 100 millones de pesos para consolidar el control inflacionario. En 2024, el gobierno erogó 121 mil 577 millones de pesos, manteniendo precios controlados por debajo de la inflación. En 2025, Hacienda redujo significativamente los apoyos, con estímulos solo por 13 semanas para gasolina magna y diésel, y sin subsidio para la premium, permitiendo que los consumidores absorbieran el costo total, lo cual fue factible debido a la estabilidad del petróleo. Sin embargo, en marzo de 2026, la inestabilidad en Medio Oriente obligó a la reactivación de los subsidios, con un gasto estimado de 5 mil millones de pesos semanales para frenar el alza de precios, derivado de la tensión en el estrecho de Ormuz. La reactivación del subsidio busca mitigar las afectaciones de la tensión geopolítica en el estrecho de Ormuz, que ha provocado un incremento en los precios internacionales del crudo. Si la tendencia de 5 mil millones de pesos semanales se mantiene debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán, la Secretaría de Hacienda podría cerrar el año 2026 con una erogación cercana o superior a los 200 mil millones de pesos, replicando el impacto financiero de la guerra en Ucrania. Para la semana del 11 al 17 de abril de 2026, el estímulo fiscal vigente alcanza 1.80 pesos por litro para la gasolina magna y 5.91 pesos para el diésel, el nivel más alto del año. Si bien el gobierno busca compensar este gasto con los excedentes petroleros de Pemex, los analistas advierten que la prolongación del conflicto en Irán pondrá a prueba la resistencia de las finanzas públicas. La política de subsidios, aunque necesaria para la estabilidad económica y social, representa un desafío fiscal significativo y continuo para el país, con una factura histórica que supera con creces los ochocientos cincuenta y tres mil millones de pesos desde 2018, evidenciando la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante las fluctuaciones del mercado internacional de energéticos





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