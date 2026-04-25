Subteniente Tadeo Hernández en Libertad Limitada: Confinado en Campo Militar a Pesar de Medida Cautelar

El subteniente Tadeo Hernández, acusado de homicidio y tortura, permanece confinado en el Campo Militar 1-A en la Ciudad de México, a pesar de haber obtenido una medida cautelar especial. Denuncia falta de reincorporación a actividades administrativas y omisión de pruebas clave en su defensa.

El subteniente Tadeo Hernández se encuentra en una situación legal compleja y paradójica. Si bien ha sido liberado de la prisión militar formal, su libertad es limitada, ya que permanece confinado dentro de las instalaciones del Campo Militar 1-A, “General Álvaro Obregón”, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ), ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Hernández describe esta situación como una nueva forma de privación de libertad, argumentando que no puede salir de las instalaciones castrenses a pesar de la medida cautelar especial que le fue concedida por un juez. Esta medida, otorgada por el Cuarto Juez, no ha implicado su reincorporación a actividades administrativas dentro de la Sedena, manteniendo así su confinamiento en el área exterior de la prisión militar.

Desde hace meses, el subteniente ha realizado gestiones diarias para ser asignado a tareas administrativas, buscando una oportunidad para reintegrarse a las labores de la Secretaría de Defensa, pero sus solicitudes han sido sistemáticamente ignoradas. El caso de Tadeo Hernández se remonta a abril de 2012, cuando fue acusado de homicidio y tortura en relación con la detención de Eduardo González en Nuevo León. González fue aprehendido en posesión de drogas y armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Hernández defiende su inocencia y argumenta que su caso no ha sido evaluado a la luz de la directiva para el combate integral al narcotráfico 2007-2012, implementada durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Según el subteniente, esta directiva instaba a los comandantes del Ejército a tomar medidas enérgicas contra el crimen organizado, lo que podría contextualizar sus acciones en el momento de la detención de González.

Hernández insiste en que la directiva y el cuestionario inteligente asociado a ella, documentos cruciales para comprender el contexto de sus acciones, se encuentran bajo resguardo del juzgado pero no han sido presentados como evidencia en su expediente legal. Esta omisión, según él, es un obstáculo para una evaluación justa de su caso.

Además, Hernández denuncia irregularidades en la investigación en su contra, señalando la actuación del Ministerio Público Militar adscrito a la Séptima Zona Militar en Escobedo, Nuevo León. Alega que este ministerio público favoreció indebidamente a testigos militares durante la integración de la carpeta de investigación en 2011. Hernández afirma que no se ha tomado ninguna acción legal contra el Ministerio Público Militar a pesar de estas acusaciones, lo que considera una falta de transparencia y equidad en el proceso legal.

La situación del subteniente plantea interrogantes sobre la aplicación de la justicia militar y la protección de los derechos de los acusados en casos relacionados con el combate al narcotráfico. Su testimonio revela una posible tensión entre la necesidad de combatir el crimen organizado y el respeto a las garantías procesales.

La falta de respuesta a sus solicitudes de reincorporación a actividades administrativas y la no consideración de la directiva de combate al narcotráfico como evidencia en su caso, alimentan su percepción de una injusticia y una privación de libertad continuada, a pesar de la medida cautelar concedida por el juez. La complejidad del caso exige una revisión exhaustiva de las pruebas y una evaluación imparcial de las circunstancias que rodearon la detención de Eduardo González, así como una investigación sobre las posibles irregularidades en la actuación del Ministerio Público Militar





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