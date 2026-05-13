Suecia clasifica a la Copa Mundial 2026 de la FIFA tras una épica remontada en los Playoffs de la UEFA

Suecia se clasifica al Mundial 2026 tras vencer a Polonia en la Final de los Playoffs de la UEFA, recuperando el lugar en la Copa del Mundo tras ausentarse en Qatar 2022. El equipo, que tuvo una irregular fase de grupos, logró el pase gracias al ranking de la UEFA Nations League. Con este logro, Suecia regresa a un Mundial que por primera vez se jugará en tres países y con Graham Potter al frente, busca hacer historia como lo hizo en 1958.

La Selection de Suecia en la Copa Mundial 2026 de la FIFA completó su clasificacion tras superar una fase eliminatoria de lo mas complicada. El conjunto escandinavo, que no habia logrado ni un solo triunfo en la Fase de Grupos de las Eliminatorias de la UEFA, con un registro de cinco empates y cuatro derrotas, consiguió su boleto gracias al ranking de la UEFA Nations League.

En la Ruta B de los Playoffs, Suecia primero derrotarón a Ucrania para luego vencer a Polonia en la Final por 3-2, una victoria que les valió la clasificacion para el Mundial que por primera vez será organizado en tres paises distintos: Mexico, Estados Unidos y Canada. Suecia había faltado al Mundial de Qatar 2022, por lo que su regreso a la competición mundialista es especialmente significativo.

Su mejor actuación en una Copa del Mundo fue en 1958, cuando, como localidad anfitriona, llegó a la final, pero cayó ante Brasil,idiendo su primer título en la historia del fútbol. La Seleccion tambien ha logrado dos terceros puestos, en los Mundiales de 1950 y 1994. En total, Suecia ha participado en 13 ediciones de la Copa del Mundo, consiguiendo resultados destacados en varias ocasiones, como el cuarto lugar en Francia 1938.

Su actuación más reciente preparatoria de un importante Mundial fue en Rusia 2018, donde llegó hasta cuartos de final, eliminando aMexico en la Fase de Grupos antes de caer ante Inglaterra. En cuanto a las estadísticas individuales, el goleador máximo de Suecia en un Mundial es Kennet Andersson, quien anotó cinco goles en la edición de 1994 en Estados Unidos.

Su primer gol fue en el último partido de la Fase de Grupos frente a Brasil, y součástí de más tantos en enfrentamientos posteriores contra Arabia Saudita en Octavos de Final, Rumania en Cuartos de Final y Bulgaria en la pelea por el Tercer Lugar. Actualmente, la Selección de Suecia está dirigida por el entrenador inglés Graham Potter, quien asumió el cargo en octubre de 2025 y renovó hasta la Copa del Mundo de 2030, que será la primera en disputarse en seis naciones diferentes.

Potter, quien anteriormente dirigió al mediocampista mexicano Edson Álvarez en el West Ham United, ha buscado imponer un estilo de juego sólido y disciplinado en el equipo sueco, que merece ser protagonista en el Mundial





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