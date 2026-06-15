Suecia golea a Túnez 5-1 y lidera el Grupo D del Mundial tras el empate entre Países Bajos y Japón

La selección de Suecia, dirigida por Graham Potter, obtuvo una victoria contundente por 5-1 sobre Túnez en un partido clave del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA. Los goles suecos fueron obra de Alexander Isak (2), Viktor Gyökeres (2) y Emil Forsberg, mientras que Naïm Sliti descontó para Túnez. Este resultado, sumado al empate entre Países Bajos y Japón, coloca a Suecia en la cima del grupo. Túnez, por su parte, se complica su camino a la siguiente ronda y buscará revivir ante Japón en el partido número 1,000 en la historia de los Mundiales.

Suecia logró una contundente victoria por 5-1 sobre Túnez en un partido clave del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA, resultado que, combinado con el salomónico empate entre Países Bajos y Japón , catapulta a los dirigidos por Graham Potter directamente a la cima del grupo.

El tridente ofensivo sueco se dio un festín ante las facilidades otorgadas por el cuadro africano, que pagó muy caro sus desatenciones defensivas en territorio mexicano. El primer gol llegó temprano: Alexander Isak aprovechó una serie de rebotes en el área tras disparos propios y de Viktor Gyökeres para fusilar de pierna derecha al arquero Mouhib Chamakh.

Aunque las Águilas de Cártago intentaron reaccionar de la mano de Anis Slimane, el balde de agua fría llegó a la media hora de juego: Emil Forsberg se sacudió la marca de Montassar Talbi por la banda izquierda y sacó un derechazo que significó el 2-0. Justo antes del descanso, al minuto 43, Túnez encontró una luz de esperanza con un certero frentazo de Naïm Sliti que redujo la desventaja a un gol.

Contundencia implacable en el complemento Los tunecinos salieron con otra disposición para la segunda mitad, pero un error garrafal de Ellyes Skhiri en la salida al minuto 60 sepultó cualquier intento de rebelión. Isak robó el esférico y sirvió en bandeja de plata para que su cómplice, Gyökeres, anotara el 3-1. A partir de ahí, el encuentro fue un trámite que Suecia aprovechó para redondear la goleada ante la algarabía de los seguidores nórdicos.

Forsberg, con un elegante globo sobre el portero tras un pase de Dejan Kulusevski, mandó guardar el esférico en las redes para el 4-1, y ya en el tiempo de compensación (90+5), Viktor Gyökeres firmó su doblete personal con un soberbio disparo de media distancia que selló el categórico 5-1. Con la motivación a tope, Suecia viajará a Houston para medir fuerzas ante Países Bajos el próximo sábado, mientras que Túnez buscará revivir ese mismo día ante Japón en lo que será el histórico partido número 1,000 en la historia de los Mundiales.

El triunfo sueco, combinado con el empate entre Países Bajos y Japón, los coloca como líderes provisionales del Grupo D, mientras que Túnez se complica seriamente su futuro en la competencia





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