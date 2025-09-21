Sujo y el cine mexicano triunfan en los premios Ariel: Reconocimiento a las voces silenciadas

La 67 edición de los Premios Ariel celebra el cine mexicano que aborda temas sociales relevantes como la violencia, la desaparición y la migración, con Sujo como gran ganadora y emotivos homenajes a figuras del cine.

La 67 edición de los premios Ariel, celebrada en Puerto Vallarta, fue una noche de reconocimiento al cine mexicano que aborda temas cruciales como la violencia del narcotráfico, la desaparición forzada y la migración . La película Sujo , dirigida por Astrid Rondero y Fernanda Valadez, fue la gran triunfadora, llevándose los premios a Mejor Película y Mejor Dirección.

La ceremonia, conducida por Karla Souza, también destacó la importancia de la reflexión a través del cine y el compromiso con las víctimas de la violencia. El ambiente festivo se mezcló con discursos contundentes y llamados a la justicia, consolidando al Ariel como un espacio para dar voz a quienes más lo necesitan, marcando un hito significativo en la historia de estos galardones. \La noche estuvo marcada por momentos emotivos y homenajes a figuras destacadas del cine mexicano. Patricia Reyes Spíndola y Jacqueline Andere recibieron el Ariel de Oro a la trayectoria, un reconocimiento a su invaluable contribución al cine nacional. Amores perros, la aclamada película de Alejandro González Iñárritu, fue homenajeada en su 25 aniversario, con un reconocimiento al Mérito Cinematográfico. La ceremonia contó con la participación de figuras emblemáticas como Ely Guerra, Julieta Venegas y Pato de Control Machete, quienes interpretaron un medley de la banda sonora de la película. Además, se recordó a figuras fallecidas del cine y la cultura mexicana, incluyendo a Silvia Pinal, Yolanda Montes “Tongolele”, y los periodistas Daniel Bisogno y José Xavier Návar. La entrega de premios, que se realizó por primera vez en una ciudad costera, también fue un espacio para la reflexión sobre el estado actual de la industria cinematográfica y la necesidad de una nueva Ley Federal de Cinematografía. \En el marco de la ceremonia, se destacaron otras producciones importantes. La película No nos moverán, sobre el movimiento estudiantil de 1968, se llevó premios importantes, incluyendo Mejor Actriz para Luisa Huertas. La cocina, que aborda la situación de los migrantes, también fue galardonada, incluyendo Mejor Actor para Raúl Briones. Los discursos de los ganadores, como el de Raúl Briones, fueron especialmente impactantes, con fuertes críticas a la administración de Donald Trump y un llamado a la solidaridad con los migrantes. La ceremonia fue una celebración de la diversidad y la complejidad del cine mexicano, y resaltó su capacidad para abordar temas relevantes y conectar con el público, así como la importancia de preservar y fortalecer la industria cinematográfica nacional a través de iniciativas como la aprobación de la nueva Ley Federal de Cinematografía, buscando un cine más justo y que refleje las realidades del país. La noche del Ariel fue un testimonio del compromiso del cine mexicano con la memoria, la justicia y la reflexión crítica sobre la sociedad





