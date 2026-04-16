Sultanes de Monterrey: Cumpliendo Sueños de Quinceañera con Amor y Béisbol

El programa "Sultanes Contigo" de los Sultanes de Monterrey hizo realidad el sueño de Alisson y Aitana, dos gemelas que celebraron sus quince años rodeadas de los jugadores del equipo, quienes se unieron a la festividad como parte de su labor social.

Los Sultanes de Monterrey demuestran una vez más su compromiso con la comunidad a través de su programa " Sultanes Contigo ", que recientemente hizo realidad el sueño de dos pequeñas, Alisson y Aitana. Estas gemelas, que han enfrentado adversidades a una edad muy temprana, tuvieron la oportunidad de celebrar sus quince años rodeadas del cariño y la presencia de los jugadores del equipo regiomontano en una emotiva ceremonia realizada en el Walmart Park.

La celebración, que se asemejó a una fiesta de quinceañera tradicional, contó con la participación especial de Javier Salazar, quien asumió el rol de chambelán. Salazar expresó su profunda alegría y gratitud por ser parte de estas iniciativas, destacando la importancia de brindar apoyo y momentos de felicidad a quienes más lo necesitan. "La verdad estoy muy feliz de poder ayudar en estos eventos, yo creo que las niñas lo disfrutaron, uno está muy feliz de poder ayudar y estar presente, muy agradecido con el Club de incluirnos, de ser partícipes en estas actividades, agradecido con la gente que lo hace posible y los compañeros que se dieron cita de compartir este momento con ellas", comentó el jugador. Jessica Tamez, Directora de Sultanes Contigo, subrayó el impacto de estas acciones de responsabilidad social. Explicó que la historia de Alisson y Aitana es particularmente conmovedora y compleja, lo que motivó al equipo a ir más allá para cumplir su anhelo. "Es un momento muy difícil, donde nos platican su historia y para nosotros es sumamente delicado y tan complicada su historia que quisimos hacer algo por ellas y su mamá es muy conocida en el béisbol, conocen a Javier Salazar, nos pidieron el apoyo, la convivencia con él, y nosotros quisimos cumplir el sueño a ellas", relató Tamez. La iniciativa de "Sultanes Contigo" no solo busca apoyar en momentos difíciles, sino también crear experiencias memorables y significativas que fortalezcan el espíritu de los niños y sus familias. La presencia de los peloteros añadió un toque especial, permitiendo a las niñas interactuar con sus ídolos deportivos y sentir el respaldo de toda una organización. Alisson y Aitana, a pesar de su corta edad, han demostrado una fortaleza admirable. La vida les ha presentado desafíos que las han obligado a madurar rápidamente, pero este evento especial sirvió como un oasis de alegría y normalidad. La oportunidad de tener su fiesta de quince años, con todos los elementos propios de una celebración de esta magnitud, incluyendo la convivencia con sus héroes del béisbol y la temática de princesas de Disney que tanto les agrada, fue un regalo invaluable. La solidaridad y el compromiso de los Sultanes de Monterrey y su fundación "Sultanes Contigo" reafirman su papel no solo como un equipo deportivo de élite, sino también como un pilar fundamental en el tejido social de la región, promoviendo valores de empatía, inclusión y apoyo mutuo. Este tipo de acciones son las que verdaderamente marcan la diferencia en la vida de las personas y construyen un legado más allá de los resultados en el campo de juego





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