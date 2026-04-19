Sultanes de Monterrey domina a Algodoneros del Unión Laguna en duelo de ofensivas

Los Sultanes de Monterrey se imponen 10-5 a los Algodoneros del Unión Laguna en la Liga Mexicana de Beisbol, gracias a un potente ataque y una sólida actuación de su pitcher Manuel Urías. El pitcheo local de Unión Laguna no pudo contener a la ofensiva regiomontana, que aseguró su primera serie de la campaña.

En su segunda confrontación de la presente campaña 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, los Algodoneros del Unión Laguna sufrieron una nueva derrota frente a los Sultanes de Monterrey, quienes se impusieron con un marcador de 10 carreras a cinco. El encuentro, disputado ante una considerable asistencia en el Estadio de la Revolución, evidenció las flaquezas del cuerpo de pitcheo local y una ofensiva que no logró responder a la altura de las circunstancias.

Los Fantasmas Grises, por su parte, celebraron su primera serie ganada de la temporada, desplegando un potente ataque y beneficiándose de una sólida actuación del pitcher Manuel Urías. Urías logró contener la artillería de los Algodoneros, quienes vistieron para la ocasión sus uniformes en colores negro y azul. El duelo inició con un período de tanteo, pero en la segunda entrada, la ofensiva regiomontana rompió el cero. Josh Lester abrió la tanda con una base por bolas, avanzó a segunda tras un rodado a primera de Luis Santos, y con dos outs, Ismael Alcántara conectó un elevado al jardín central que se convirtió en un doblete productor de la primera carrera. El daño no cesó, ya que Ricardo Genovés siguió la fiesta con otro doblete al centro, impulsando a Ismael Alcántara para poner el marcador 2-0 a favor de los Sultanes. La ofensiva de los Algodoneros se mostró desconcertada, luchando por descifrar los lanzamientos del pitcher abridor de Monterrey, lo que mantuvo al Estadio de la Revolución en un relativo silencio. El cuarto capítulo trajo consigo una nueva anotación para los visitantes. Luis Santos se embasó por golpe, avanzó a tercera con un rodado de out de Alcántara, y con dos hombres fuera, Ricardo Genovés conectó otro doblete, remolcando la tercera carrera para los Sultanes, quienes navegaban con una cómoda ventaja. En el turno al bate siguiente, Raimel Tapia conectó un sencillo al central, permitiendo que Ricardo Genovés anotara la cuarta carrera, consolidando el dominio de la visita hasta ese momento. El cuerpo de pitcheo de los Algodoneros continuó teniendo dificultades, y en la quinta entrada, Jesús Reyes relevó a Ricardo Sánchez. Tras retirar al primer bateador, Ramiro Peña conectó un doblete, Víctor Mendoza recibió base por bolas, y Peña aprovechó un lanzamiento descontrolado para llegar a tercera y anotar con un sencillo de Josh Lester, elevando la pizarra a 5-0. Reyes abandonó el montículo entre abucheos, siendo relevado por Katsunori Hirai, quien logró salir ileso de la entrada. La llegada de una tolvanera pareció inyectar un impulso a la ofensiva de los Algodoneros. Diego Castillo conectó un profundo doblete al jardín izquierdo que se estrelló contra la barda, y posteriormente anotó gracias a un rodado de out de Mason Martin. Sin embargo, este respiro fue efímero, ya que los Sultanes no detuvieron su ataque. En la sexta entrada, el equipo regiomontano orquestó un rally de tres carreras. El ataque comenzó con un doblete de Ricardo Genovés que impulsó a Ismael Alcántara. Posteriormente, Raimel Tapia volvió a conectar un doblete, permitiendo que Genovés anotara la séptima carrera. Con Nick Snyder ya en la lomita de los disparos por Unión Laguna, Gustavo Núñez conectó un doblete para que Tapia cruzara el plato, marcando la octava anotación para Monterrey. La ofensiva de los Sultanes no dio tregua al bullpen de los Algodoneros, continuando su férreo ataque contra el pitcheo local, donde Omar Araujo ya se encontraba lanzando en la séptima entrada. La casa se llenó y Genovés continuó su productiva jornada, pegando un rodado al jardín izquierdo que permitió a Josh Lester anotar la novena carrera. La amenaza persistió, y con un elevado de sacrificio de Raimel Tapia, Sócrates Brito anotó la décima carrera en pisa y corre. Manuel Urías no regresó a lanzar en la séptima entrada, siendo relevado por Alonso Becerra. Dean Nevárez le dio una bienvenida inmediata con un cuadrangular por el prado izquierdo, acercando a Unión Laguna con el marcador 8-2. Los locales buscaron recortar distancias con un cuadrangular de Mason Martin, quien envió la pelota por todo lo alto del central, llevándose por delante a Ramón Mora para poner la pizarra 8-4. Didi Gregorius logró cambiar abucheos por aplausos con un hit al jardín derecho, con el que anotó Julián Escobedo, siendo este el último esfuerzo de reacción por parte de los Algodoneros. Manuel Urías se acreditó la victoria tras una labor de seis entradas, en las que permitió seis imparables y una carrera. Ricardo Sánchez cargó con la derrota. Los Algodoneros buscarán salvar el último encuentro de la serie este domingo a partir de las 18:30 horas





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