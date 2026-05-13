Sumud Flotilla anuncia reanudar misión a Gaza con 54 barcos, tras liberación de activistas retenidos por Israel

La Global Sumud Flotilla anunció que retomará su misión a Gaza con 54 embarcaciones, poco más de una semana después de que fueran puestos en libertad los últimos activistas retenidos por Israel, quienes estaban involucrados en la anterior iniciativa humanitaria para llevar ayuda humanitaria a las costas de Gaza.

Este miércoles, La Global Sumud Flotilla anunció que retomará su misión a Gaza con 54 embarcaciones, después de que finalmente se liberaran los últimos activistas retenidos por Israel durante la anterior iniciativa.

Saif Abukeshek, un activista palestino español, quien estuvo detenido por 10 días en una prisión en Israel, hizo el anuncio en Marmaris, Turquía. El grupo tiene 'muy claros los riesgos' que enfrentará, al tratarse de un movimiento y participantes en una iniciativa humanitaria, y ha denunciado que Israel actúa con el aval de Estados Unidos y la inacción de la Unión Europea.

La Flotilla volverá a zarpar hacia Gaza, justo un día antes del aniversario de la Nakba, y utilizará esta fecha simbólica como punto de partida para actuar frente a ella, y no para conmemorar el aniversario. Abukeshek denunció la brutalidad y genocidio del gobierno israelí, y recordó cómo Israel ha estado matando de hambre al pueblo palestino en Gaza durante los últimos 3 años, y durante los últimos 78 años, dedicando su tiempo, esfuerzo y energía a eliminar al pueblo palestino





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