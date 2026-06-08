Super Mario Galaxy: La Película supera los 1000 millones de dólares a pesar de las críticas negativas

La secuela animada de Illumination y Nintendo se convierte en el primer estreno de 2026 en alcanzar la marca de los mil millones de dólares en la taquilla mundial, despite una recepción desfavorable por parte de la crítica especializada y algunos fans.

La película Super Mario Galaxy: La Película, producida por Illumination y Nintendo , ha logrado un hito significativo en la taquilla mundial al convertirse en el primer estreno de 2026 en superar los 1000 millones de dólares.

Este logro es particularmente notable considerando que la cinta recibió una recepción mayoritariamente negativa por parte de la crítica especializada y de algunos seguidores exigentes de la franquicia. A pesar de las reseñas desfavorables, el público general acudió en masa a los cines, demostrando que la popularidad de la marca Mario y el boca a boca positivo entre la audiencia pueden sobreponerse a las opiniones de los expertos.

La película, que se estrenó a principios de abril, ya ha recaudado más de mil millones de dólares a nivel global, una cifra que la sitúa como uno de los filmes más rentables del año hasta la fecha. Sin embargo, es importante señalar que aún no ha logrado superar la recaudación de su predecesora, la primera película de Super Mario lanzada en 2023, la cual acumuló una cifra superior durante su paso por las salas de cine.

En estos momentos, Super Mario Galaxy: La Película se ubica en el cuarto puesto de las películas más taquilleras de 2026, con aproximadamente 663.6 millones de dólares, aunque se espera que su recaudación continúe creciendo gracias a su disponibilidad en formatos físicos y digitales como Prime Video y otras plataformas de streaming. Este éxito comercial refuerza la posición de Nintendo y Illumination como un tándem poderoso en la adaptación de videojuegos al cine, ya que ambas compañías ahora poseen las dos adaptaciones de videojuegos más exitosas de la historia.

Aunque es poco probable que esta secuela logre destronar a la original, el hecho de haber alcanzado la marca de los mil millones de dólares en un contexto de críticas adversas subraya la fuerza de la franquicia Mario y su capacidad para atraer a audiencias masivas independientemente de la recepción crítica. La película demuestra que, en la era actual, el impacto de las redes sociales y el fandom puede ser un factor determinante en el éxito comercial, superando con creces la influencia tradicional de los críticos.

Este fenómeno también abre el debate sobre la importancia de las reseñas profesionales frente a la respuesta del público general, especialmente en franquicias con una base de fans tan amplia y leal. Mientras tanto, Nintendo celebra otro logro en su expansión cinematográfica, aunque la compañía enfrenta otros desafíos, como la multa millonaria relacionada con el problema del Joy-Con drift en los controles de Switch, lo que muestra que no todas las noticias asociadas a la empresa son positivas.

Además, la expectativa por el próximo Nintendo Direct, que se anunciará muy pronto con novedades para Switch 2 y la actual Switch, mantiene a la comunidad de jugadores atenta a futuros anuncios. En resumen, Super Mario Galaxy: La Película ha demostrado que el éxito de taquilla no always depende de la aprobación crítica, y que las propiedades intelectuales bien establecidas pueden dominar la cartelera incluso con reseñas mixtas, consolidando una vez más a Mario como un icono cultural global





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