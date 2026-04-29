Suprema Corte Declara Inconstitucionales las Anotaciones de Divorcio en Actas de Nacimiento

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la anotación obligatoria de divorcios en las actas de nacimiento vulnera el derecho a la privacidad y la autodeterminación de las personas. Esta decisión pone fin a una práctica invasiva que se llevaba a cabo en Jalisco y sienta un precedente importante para la protección de los derechos fundamentales en México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puesto fin a una práctica invasiva y vulneradora de la privacidad que se llevaba a cabo en el estado de Jalisco durante años: la anotación obligatoria de divorcios en las actas de nacimiento.

Esta decisión histórica, declarando inconstitucionales las anotaciones marginales sobre el estado civil en las actas de nacimiento, representa una victoria fundamental para la protección de los derechos íntimos de las personas y su derecho a la autodeterminación. Durante mucho tiempo, la legislación permitía a las autoridades registrales incluir información sobre el estado civil, incluyendo divorcios, directamente en las actas de nacimiento.

Sin embargo, esta práctica ignoraba la verdadera finalidad de las actas, que es simplemente acreditar la identidad de una persona y sus datos esenciales. La Corte determinó que la información sobre el estado civil no es relevante para este propósito y que su inclusión constituía una violación al derecho a la privacidad, un derecho fundamental que protege la esfera más íntima de cada individuo.

La vulneración de la privacidad se manifestaba de manera concreta en la exposición innecesaria de información personal sensible. Cada vez que se solicitaba una acta de nacimiento, detalles sobre divorcios pasados quedaban expuestos a cualquier persona que tuviera acceso al documento, sin el consentimiento del individuo afectado. Esto significaba que información sobre decisiones personales íntimas, como un divorcio, podía ser conocida por terceros sin que la persona tuviera control sobre ello.

La Corte reconoció que el hecho de divorciarse es una decisión privada que pertenece al ámbito personal de cada individuo, y que no existe justificación para que esta información sea de conocimiento público en un documento oficial como el acta de nacimiento. En Jalisco, donde se registraban aproximadamente 7,800 divorcios al año, alrededor de 15,600 personas veían su privacidad comprometida sistemáticamente, sin tener la posibilidad de oponerse o solicitar la cancelación de esta información.

Esta situación no solo era una invasión a la privacidad, sino que también podía generar discriminación. La inclusión del estado civil en las actas de nacimiento abría la puerta a posibles actos de discriminación por parte de empleadores, autoridades e instituciones. El estado civil podía ser utilizado como base para realizar distinciones injustificadas, basadas en estereotipos o prejuicios que no tienen relación con la capacidad, el mérito o los derechos de la persona.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2022 reveló que un 13.8% de las personas que reportaron haber sido discriminadas en los últimos doce meses atribuyeron esta discriminación a su estado civil o situación familiar. Esta estadística evidencia que la discriminación basada en el estado civil no es una mera hipótesis, sino una realidad cotidiana.

La eliminación de estas anotaciones no es simplemente un ajuste administrativo, sino una declaración de principios que reafirma la importancia de proteger la privacidad y la dignidad de las personas. La historia de vida de cada individuo no debe ser reducida a una simple anotación en un documento oficial que circula libremente. La Suprema Corte ha confirmado un principio fundamental: lo privado es privado, y cuando el derecho lo protege, no solo se protegen datos, sino también personas.

Esta decisión sienta un precedente importante para la protección de los derechos fundamentales en México y reafirma el compromiso de las autoridades con el respeto a la privacidad y la dignidad humana





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