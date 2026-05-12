Suprema Corte declara nulas dos artículos de la Constitución de Sinaloa

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió declarar la invalidez de los artículos 105 y 105 Bis de la Constitución de Sinaloa, por no aplicar los patrones de elección de presidentes de tribunales fijados por la Constitución Federal, vulnerando lo establecido por los artículos 100 y 116, fracción III, y el artículo octavo transitorio de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró, por unanimidad y a propuesta de Sara Herrerías Guerra, la invalidez de dos artículos de la Constitución de Sinaloa.

Uno establecía que la Presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) fuera designada por sus miembros y que la titular de la Presidencia del Tribunal Superior fuera la misma que presidió el Órgano de Administración Judicial (OAJ). La otra parte declarada nula establecía que la Presidencia del Tribunal fuera designada por sus miembros en los términos que establezca la ley.

La ponente expuso que estos artículos no garantizaban la renovación en forma rotatoria cada dos años de la presidencia de ese órgano colegiado y vulneraban lo previsto por las Constituciones Federal y Federal en su artículo octavo transitorio, lo que afectaba la elección y imparcialidad en la resolución de casos





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