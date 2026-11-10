Survivor Series: Cody Rhodes y Rey Mysterio arman sus equipos para el combate en Houston

WWE confirma un combate de eliminación de cinco contra cinco en Survivor Series en Houston, Texas, con Cody Rhodes y Rey Mysterio reclutando a sus equipos.

WWE confirmó oficialmente un combate de eliminación clásico de cinco contra cinco en Survivor Series, uno de los eventos más tradicionales del calendario de la compañía. El enfrentamiento pondrá frente a frente al Team USA y al Team México, y se desarrollará en el escenario de Houston, Texas. La rivalidad entre ambas escuadras ya comenzó a tomar forma.

Los capitanes han aprovechado las recientes ediciones de Monday Night Raw para revelar los nombres de los luchadores que defenderán cada bandera. Ese programa semanal se ha convertido en la vitrina donde Cody Rhodes y Rey Mysterio anuncian sus incorporaciones, una a una, antes del gran evento en Texas.

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Cody Rhodes reúne al Team USA con CM Punk

Cody Rhodes liderará al Team USA como el campeón indiscutido de la compañía. El estadounidense asumió la responsabilidad de armar una plantilla competitiva que busque imponer condiciones mediante jerarquía y velocidad táctica sobre el ring.

En las últimas horas, Rhodes, conocido como 'The American Nightmare', sumó a CM Punk a sus filas. Punk es una de las figuras más mediáticas y peligrosas del vestidor, y aceptó el reto de enderezar su camino competitivo. Junto a él, el joven talento Je'Von Evans completó los primeros lugares del equipo norteamericano.

Rey Mysterio responde con la incorporación de Penta

Rey Mysterio tendrá a su cargo la representación mexicana, en lo que representa la labor de un emblema histórico de la lucha libre. El enmascarado legendario comenzó su proceso de reclutamiento asegurando la presencia de Penta.

Penta es uno de los elementos más explosivos del roster actual y cuenta con un gran arrastre popular entre los aficionados. Su llegada da al Team México una de sus piezas más llamativas, con la potencia necesaria para enfrentar la estructura norteamericana.

Tres plazas vacantes y el rechazo a Dominik Mysterio

Cada equipo todavía tiene tres plazas vacantes por definir. Ambos capitanes deberán completar sus escuadras antes de que llegue el combate de Survivor Series en Houston.

Una de las anécdotas más sorprendentes de este proceso es el rechazo rotundo a Dominik Mysterio por parte de ambos capitanes. Según la información publicada, Rhodes y Rey Mysterio coincidieron en no incluir al joven luchador en sus planes, un detalle que añade tensión a la previa.

Para los aficionados al deporte de contacto, Survivor Series se perfila como un hito imperdible. Las próximas emisiones de Monday Night Raw seguirán siendo la vía para conocer los nombres que completarán las dos escuadras antes de la gran cita en Houston, Texas.