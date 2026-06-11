Suscripción a la Newsletter

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La denuncia de una presunta estafa relacionada con la venta de boletos para el torneo, específicamente para el partido inaugural que se celebrará en el Estadio Banorte, donde asegura haber sido víctima de una operación en la que habría adquirido, junto con su esposo y otros integrantes de su familia, Afición mexicana durante la reinauguración del Estadio Banorte.

Según su testimonio, la compra se realizó hace aproximadamente un año y la negociación fue directamente con el exseleccionado mexicano, César Moreno. La denunciante señala que el vínculo familiar con el exfutbolista fue un factor que les generó confianza para concretar la operación y entregar una cantidad importante de dinero por los boletos.

Retrasos en la entrega de las entradas y, ante sus solicitudes de información, recibieron diferentes explicaciones que justificaban la demora, sin que hasta el momento se concretara la entrega del producto adquirido. La denunciante indicó que, durante el proceso, nunca se les proporcionó un comprobante oficial de compra, un número de asignación o algún documento emitido por los canales autorizados por la FIFA que acreditara la adquisición de los boletos.

Ante esta situación, decidió hacer pública su experiencia en redes sociales con el objetivo de exponer lo ocurrido y alertar sobre el caso. Hasta el momento, las acusaciones se basan en el testimonio difundido por la denunciante y no se ha informado sobre una resolución oficial o determinación de las autoridades respecto a los hechos señalados.

La denuncia ha llamado la atención debido a la cercanía del nombre de César Moreno con el exfutbolista Héctor Moreno y al creciente interés que existe por conseguir entradas para la Copa del Mundo de 2026, torneo que tendrá como una de sus sedes principales al Estadio Azteca. La alta demanda de boletos para el evento ha provocado que aficionados busquen diversas alternativas para asegurar su lugar con varios años de anticipación.

Sin embargo, especialistas y organizadores de eventos deportivos suelen recomendar que la compra de entradas se realice únicamente a través de los canales oficiales autorizados, con el fin de contar con comprobantes y mecanismos de respaldo en caso de cualquier eventualidad. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el avance de las acusaciones difundidas en redes sociales, mientras el caso continúa generando reacciones entre aficionados que esperan asistir al Mundial de 2026





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