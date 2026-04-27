Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México tras mejora en la calidad del aire

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció la suspensión de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México tras un incremento en la humedad y una reducción en los niveles de ozono. Sin embargo, se advierte que las altas temperaturas y vientos débiles podrían favorecer la acumulación de contaminantes en los próximos días. Las autoridades recomiendan medidas preventivas para evitar un nuevo episodio de alta contaminación.

CIUDAD DE MÉXICO . - Tras casi 30 horas, fue suspendida la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que en las últimas horas se registró un incremento gradual de la humedad en el Valle de México, debido a la entrada de aire húmedo desde el Océano Pacífico y el Golfo de México, lo que favoreció la dispersión de contaminantes.

El aumento de nubes contribuyó a una reducción de la radiación solar incidente, limitando los procesos fotoquímicos de formación de ozono. Estas condiciones resultaron favorables para la mejora de la calidad del aire, pues desde las 18:00 horas se registran concentraciones de ozono por debajo de la norma en todas las estaciones de monitoreo.

No obstante, las autoridades advirtieron que, ante el pronóstico de altas temperaturas y vientos débiles en los próximos días, podrían persistir condiciones que favorezcan la acumulación de contaminantes. Se prevén temperaturas superiores a los 30 grados entre el 27 de abril y el 1 de mayo. Por ello, la CAMe recomendó reducir el uso de vehículos, mantenerlos en buen estado, cargar gasolina fuera de horas pico y evitar el uso de productos con solventes.

También sugirió privilegiar el trabajo a distancia, realizar trámites en línea, reducir el consumo de gas doméstico y revisar posibles fugas. Para este lunes 27 de abril, el programa Hoy No Circula operará de manera normal. La CAMe destacó que, aunque la contingencia ha sido suspendida, es fundamental mantener las medidas preventivas para evitar un nuevo episodio de alta contaminación.

Entre las acciones clave se encuentran el uso de transporte público, la reducción de emisiones industriales y la promoción de espacios verdes en la ciudad. Además, se hizo un llamado a la población para que colabore activamente en la preservación del medio ambiente, adoptando hábitos más sostenibles en su vida diaria. La mejora en la calidad del aire es un logro temporal, pero requiere de un esfuerzo continuo para garantizar un entorno saludable para todos los habitantes de la megalópolis





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