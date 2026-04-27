Suspenden importación de calzado por RFE en Guanajuato para proteger industria nacional

La Secretaría de Economía federal determinó el cese inmediato de la importación de calzado a través de los Recintos Fiscales Estratégicos en Guanajuato, respondiendo a la demanda del sector calzado para evitar el contrabando y proteger la producción nacional. El aumento de importaciones, impulsado por la exclusión del programa IMMEX, había alcanzado niveles alarmantes.

Guanajuato , Guanajuato – La industria del calzado en el estado de Guanajuato ha logrado un importante triunfo en la defensa de sus intereses, gracias a la reciente decisión de la Secretaría de Economía federal de suspender la importación de calzado a través de los Recintos Fiscales Estratégicos (RFE).

Esta medida, largamente solicitada por el sector, busca combatir el contrabando y proteger la producción nacional, respondiendo a una creciente preocupación por el aumento descontrolado de importaciones que amenazaba la estabilidad de las empresas locales. La noticia fue anunciada por Juan Carlos Cashat Usabiaga, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), en un evento que contó con la presencia de figuras clave como Segismundo Doguin Garay, enlace federal de la Secretaría de Economía; la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo; y la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, demostrando el respaldo unificado de las autoridades estatales y municipales a esta iniciativa.

El agradecimiento de Cashat Usabiaga se extendió a la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) por su colaboración crucial en este proceso. La decisión de la Secretaría de Economía se fundamenta en un alarmante incremento en las importaciones de calzado, que experimentó un crecimiento exponencial del dos mil por ciento entre 2023 y 2025.

Este aumento, que pasó de 250 mil pares importados a más de 5 millones 320 mil el año pasado, se atribuye directamente a la exclusión del calzado terminado del programa IMMEX, lo que incentivó a los importadores a buscar alternativas para introducir productos al país, como el uso de los RFE. La industria del calzado guanajuatense, reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad y diseño, se ha visto particularmente afectada por esta situación, enfrentando una competencia desleal que pone en riesgo miles de empleos y la viabilidad de numerosas empresas.

La suspensión de las importaciones a través de los RFE representa un paso fundamental para nivelar el campo de juego y garantizar un futuro sostenible para el sector. El impacto de esta medida se espera que sea significativo en la economía local, fortaleciendo la producción nacional y generando un mayor número de empleos.

La industria del calzado en Guanajuato es un motor importante de desarrollo económico, y su protección es vital para el bienestar de miles de familias que dependen de ella. La decisión de la Secretaría de Economía no solo beneficia a los fabricantes de calzado, sino también a toda la cadena de suministro, incluyendo a los proveedores de materias primas, los distribuidores y los minoristas.

Al reducir la competencia desleal, se crea un ambiente más favorable para la inversión y el crecimiento, lo que a su vez impulsa la innovación y la mejora de la calidad de los productos. La CICEG ha estado trabajando arduamente para concienciar a las autoridades sobre la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas urgentes. La colaboración entre la industria, el gobierno y otras organizaciones empresariales ha sido clave para lograr este importante avance.

Sin embargo, Cashat Usabiaga enfatizó que este es solo el primer paso y que se deben seguir implementando medidas para combatir el contrabando y proteger la industria del calzado. Se están considerando otras acciones, como el fortalecimiento de la vigilancia en las fronteras y la implementación de programas de certificación para garantizar la autenticidad de los productos nacionales. La industria del calzado guanajuatense se ha caracterizado por su capacidad de adaptación y su compromiso con la calidad y la innovación.

A pesar de los desafíos que ha enfrentado en los últimos años, ha logrado mantener su liderazgo en el mercado nacional e internacional. Esta decisión de la Secretaría de Economía es un reconocimiento a su esfuerzo y una muestra de apoyo al desarrollo económico del estado de Guanajuato. La problemática de las importaciones descontroladas de calzado ha sido un tema recurrente en los últimos meses, generando preocupación entre los empresarios y trabajadores del sector.

Las manifestaciones de los zapateros en San Francisco del Rincón y las reducciones de jornadas laborales en las empresas locales son solo algunos ejemplos de las consecuencias negativas de esta situación. El calzado chino, en particular, ha ejercido una fuerte presión sobre la industria nacional, debido a sus bajos precios y su gran volumen de producción.

Sin embargo, la calidad del calzado chino a menudo es inferior a la del calzado mexicano, lo que genera problemas de durabilidad y comodidad para los consumidores. La industria del calzado guanajuatense se ha enfocado en la producción de calzado de alta calidad, utilizando materiales y técnicas de fabricación de vanguardia. Esto le ha permitido diferenciarse de la competencia y mantener su prestigio en el mercado.

La suspensión de las importaciones a través de los RFE es una medida que ayudará a proteger la reputación de la industria y a garantizar que los consumidores tengan acceso a productos de calidad. Además, esta medida contribuirá a fortalecer la economía local y a generar un mayor número de empleos. La CICEG continuará trabajando en estrecha colaboración con las autoridades y otras organizaciones empresariales para promover el desarrollo sostenible de la industria del calzado en Guanajuato.

Se espera que esta decisión tenga un impacto positivo en la economía del estado y en la vida de miles de familias que dependen de esta importante industria. La industria del calzado es un símbolo de la identidad y la tradición de Guanajuato, y su protección es fundamental para preservar el patrimonio cultural y económico del estado





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