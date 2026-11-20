COMAPA Sur suspenderá el suministro de agua potable en Tampico y Ciudad Madero el próximo 23 de mayo. Conozca horarios y recomendaciones para residents afectados.

Una suspensión temporal del servicio de agua potable afectará a todas las colonias de la zona norte de Tampico y algunos sectores de Ciudad Madero, debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica que abastece a las instalaciones de COMAPA Sur. De acuerdo con información del organismo operador, la interrupción del suministro está programada de las 9:00 de la mañana a las 7:00 de la noche. Durante ese periodo, la Comisión Federal de Electricidad ( CFE) realizará labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas que suministran energía a la Planta Potabilizadora y al sistema de Captación Laguna de la Puerta. Debido a estos trabajos, ambas instalaciones tendrán que suspender temporalmente sus operaciones, lo que afectará el proceso de abastecimiento de agua potable en la zona sur de Tamaulipas. Ante esta situación, COMAPA Sur pidió a los habitantes de las zonas afectadas tomar precauciones y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas mientras permanezca suspendido el servicio.

Mecanismo de la interrupción por obra en la CFE

La Comisión Federal de Electricidad ejecutará tareas de mantenimiento crítico en las instalaciones que suministran energía a la Planta Potabilizadora y al sistema de Captación Laguna de la Puerta. Estas obras requieren la desconexión eléctrica programada que obliga a COMAPA Sur a suspender temporalmente sus operaciones de bombeo y distribución en la zona sur de Tamaulipas. El servicio de agua potable se restablecerá de manera inmediata al concluir los trabajos de la CFE, aunque se recomienda prudencia al reanudar el uso de la red para garantizar la calidad del líquido.

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Los habitantes deben anticiparse a esta interrupción mediante el almacenamiento de agua con anticipación, ya que la suspensión abarcará un horario extendido que va desde las 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. COMAPA Sur ha solicitado a los residentes de las zonas afectadas tomar precauciones especiales para cubrir sus necesidades básicas mientras permanezca suspendido el servicio normal. La coordinación entre ambas instituciones busca minimizar el impacto en la infraestructura eléctrica y garantizar que los sistemas de captación no sufran daños por cortes imprevistos durante la intervención.

Recomendaciones de almacenamiento y uso moderado

El organismo operador ha detallado instrucciones específicas para la población, solicitando llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir las necesidades básicas durante el corte de agua. Los expertos advierten que es fundamental utilizar el agua almacenada con moderación, priorizando la higiene, la preparación de alimentos y el consumo humano para evitar el desperdicio durante las horas de máxima necesidad. Esta medida de conservación es vital para asegurar que todos los hogares tengan acceso al recurso indispensable antes de que se restablezca el flujo en la red pública.

La suspensión está vinculada directamente con el mantenimiento en la Planta Potabilizadora y el sistema de Captación Laguna de la Puerta, estructuras clave para el abastecimiento en la región. Los residentes deben verificar que los contenedores utilizados estén debidamente limpios para evitar la contaminación del agua reservada. La transparencia en la información proporcionada por COMAPA Sur busca facilitar la adaptación de la población y reducir la ansiedad asociada a la falta de acceso al servicio durante el periodo establecido.

Protocolo de seguridad al restablecer el servicio

Al reanudarse el servicio, COMAPA Sur instruye a los usuarios dejar correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notan turbiedad al inicio del flujo. Este procedimiento de seguridad es necesario para evacuar posibles sedimentos o aire atrapado en las tuberías tras la larga interrupción de la Planta Potabilizadora y el sistema de Captación Laguna de la Puerta. La turbiedad inicial no indica necesariamente una falla grave, pero representa una señal para asegurar que el agua cumpla con los estándares de potabilidad antes de su consumo.

La suspensión temporal programada de las 9:00 de la mañana a las 7:00 de la noche representa un desafío logístico para todas las colonias de la zona norte de Tampico y algunos sectores de Ciudad Madero. La intervención de la CFE en la infraestructura eléctrica que abastece a las instalaciones de COMAPA Sur es una medida técnica necesaria para garantizar la operación segura de los sistemas de agua potable. Los habitantes deben seguir las directrices del organismo operador para minimizar las molestias y proteger su salud durante y después del periodo de corte programado.