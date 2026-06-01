Suspensión de clases el 11 de junio en CDMX por la inauguración del Mundial 2026 y medidas de movilidad y seguridad

La SEP y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México acordaron suspender las clases el 11 de junio de 2026, día del primer partido del Mundial, y lanzaron un plan de home office y un despliegue masivo de seguridad para gestionar la gran afluencia de público.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunciaron la suspensión de clases el jueves 11 de junio de 2026, día en que se llevará a cabo la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol 2026.

La medida, tomada en coordinación directa entre el titular de la SEP, Mario Delgado, y la autoridad capitalina, responde a la magnitud del primer encuentro del torneo, que enfrentará a la Selección Mexicana contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. La suspensión afecta a todos los estudiantes de instituciones públicas de educación básica y media superior de la capital, es decir, a niños y jóvenes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

Estas comunidades educativas no contarán con actividades académicas durante la jornada inaugural, pero deberán retomar sus labores habituales a partir del viernes, siguiendo el calendario escolar previamente establecido. La autoridad de la CDMX dejó claro que esta interrupción temporal no implica un adelanto de vacaciones ni una ampliación del periodo lectivo, y que no están previstas más suspensiones a lo largo del torneo, a diferencia de lo que se había discutido en algunos sectores sobre la posibilidad de reprogramar el cierre del ciclo escolar por las altas temperaturas del verano.

Además de la suspensión escolar, el gobierno local lanzó una convocatoria a empresas y organismos privados para que adopten modalidades de trabajo flexibles, como el home office, el mismo 11 de junio. El objetivo es reducir el flujo vehicular y facilitar la movilidad de los espectadores, empleados y residentes, garantizando que la ciudad pueda acomodar la concentración masiva de aficionados sin generar congestiones excesivas.

En el marco de la inauguración del Casa México Media Center, espacio destinado a la prensa nacional e internacional, Clara Brugada subrayó que la intención es que la población viva la experiencia del mundial de forma plena, sin que la ciudad quede vacía para los turistas. La autoridad señaló que la iniciativa busca que todos los capitalinos puedan disfrutar de la pasión futbolera, tanto dentro como fuera del estadio, mediante actividades culturales y festivales en diversos puntos de la ciudad.

Para reforzar la seguridad y la fluidez del tránsito, los secretarios de Seguridad, Pablo Vázquez, y de Movilidad, Ulises García, presentaron el plan operativo que se desplegará durante los eventos masivos del mundial. Se asignarán 56 320 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de los cuales 11 219 estarán en labores de vigilancia directa, incluyendo 9 194 policías de la CDMX y 1 021 unidades vehiculares destinadas a la protección del Estadio Ciudad de México y del Zócalo, sede del FIFA Fan Festival.

El despliegue de recursos humanos y materiales tiene como fin evitar incidentes y garantizar la tranquilidad de residentes y visitantes. En conclusión, la suspensión puntual de clases y la promoción del teletrabajo forman parte de una estrategia integral que busca equilibrar la celebración del evento deportivo más importante del planeta con la seguridad, la movilidad y la continuidad educativa de la capital mexicana





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