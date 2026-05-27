Suspensión de clases el viernes 29 de mayo: no es puente, es Consejo Técnico Escolar

La SEP confirma que el viernes 29 de mayo no habrá clases en educación básica debido a una sesión del Consejo Técnico Escolar. Aclara rumores sobre un supuesto puente y detalla las fechas restantes del ciclo 2025-2026.

Durante los últimos días, una ola de rumores y dudas ha invadido a madres, padres de familia y estudiantes de educación básica en México, ante la posibilidad de que este viernes 29 de mayo haya suspensión de clases .

La incertidumbre se ha disparado especialmente por la cantidad de descansos oficiales que ya se han acumulado en el calendario escolar 2025-2026, generando expectativas de un nuevo fin de semana largo antes del cierre del ciclo lectivo. Diversas publicaciones en redes sociales, foros de discusión y grupos de mensajería comenzaron a mencionar que las actividades académicas quedarían suspendidas en todo el país, sin importar el nivel educativo ni la modalidad del plantel.

Muchos usuarios aseguraron que el viernes 29 representaría el último puente antes de las vacaciones de verano, lo que despertó entusiasmo entre los alumnos y dudas entre los padres que buscan organizar sus actividades laborales y familiares. Sin embargo, la realidad es más sencilla y menos festiva de lo que se especula: la Secretaría de Educación Pública (SEP) sí ha programado una suspensión oficial de clases para esa fecha, pero no se trata de un día conmemorativo, celebración cívica ni descanso adicional por festividades.

El motivo está directamente relacionado con las labores internas del personal docente y directivo, que deberán reunirse para cumplir con una jornada de trabajo académico y administrativo. La suspensión del 29 de mayo está marcada en el calendario escolar oficial como una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Estas reuniones son obligatorias para todos los maestros, maestras, directores y personal de apoyo de las escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional.

Durante las sesiones del CTE, los docentes dedican todo el día a revisar el avance de los estudiantes, analizar resultados de evaluaciones periódicas, planificar estrategias pedagógicas para las últimas semanas del ciclo, organizar la entrega de calificaciones finales y coordinar las ceremonias de fin de cursos. También se discuten temas como la mejora continua del plantel, la implementación de nuevos materiales didácticos y la atención a casos particulares de alumnos con rezago o necesidades especiales.

Debido a la intensidad de dichas labores, la SEP considera que no es posible mantener las clases regulares mientras los educadores participan en estas actividades, por lo que se declara la suspensión oficial para todos los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Cabe destacar que estas sesiones del CTE se realizan normalmente el último viernes de cada mes, aunque en ocasiones pueden ajustarse por fechas festivas o periodos vacacionales.

Por lo tanto, la suspensión del 29 de mayo no representa una excepción, sino el cumplimiento del calendario establecido desde el inicio del ciclo escolar. Después de esta jornada de descanso para los alumnos, el calendario escolar 2025-2026 aún contempla diversas fechas importantes antes del cierre oficial. Entre ellas se incluyen más sesiones del CTE, procesos de evaluación final, entrega de boletas de calificaciones y actividades administrativas para la conclusión del ciclo.

Muchos planteles ya han iniciado los exámenes finales, proyectos integradores y ensayos para las ceremonias de graduación, especialmente en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Las autoridades educativas han hecho un llamado a los padres de familia para que se mantengan informados exclusivamente a través de los canales oficiales de la SEP y de las secretarías estatales de educación.

Se recomienda evitar compartir rumores o cadenas de WhatsApp que anuncien supuestas suspensiones adicionales sin confirmar, ya que eso genera confusión y cambios de último minuto en la organización familiar. La SEP reiteró que cualquier modificación extraordinaria al calendario escolar será comunicada formalmente y con la debida anticipación, por lo que no se debe prestar atención a información no verificada que circula en redes sociales.

En resumen, el viernes 29 de mayo no habrá clases en las escuelas de educación básica de todo el país, pero el motivo no es un puente festivo sino una jornada de trabajo del Consejo Técnico Escolar, necesaria para garantizar la calidad educativa y el cierre ordenado del ciclo 2025-2026. Los estudiantes podrán disfrutar de un fin de semana largo, aunque las responsabilidades académicas continuarán hasta el último día del ciclo escolar, que concluirá oficialmente a mediados de julio





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