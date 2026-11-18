La Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua y la SEP de Puebla confirman suspensión de clases el viernes 20 de noviembre. Detalles sobre el alcance estatal y municipal.

Estudiantes en las entidades de Chihuahua y Puebla asistirán a clases presenciales este viernes 20 de noviembre de 2026 debido a las conmemoraciones locales del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Las autoridades educativas locales han emitido comunicados oficiales confirmando la inasistencia obligatoria, aunque con alcances geográficos distintos que dependen de la jurisdicción de cada estado.

Detalles de la suspensión en Chihuahua

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) del estado de Chihuahua anunció que todos los planteles de educación básica suspenderán sus actividades académicas el viernes 20 de noviembre. Esta medida afecta a los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria en todo el territorio estatal, incluyendo la capital y los municipios restantes. La dependencia indica que la decisión busca facilitar la participación de estudiantes, docentes y sus familias en los desfiles cívicos organizados en diversos puntos del estado.

Also read Morena presume interés de políticos de Chihuahua por sumarse al partido

Suspensión limitada al municipio de Puebla

En el estado de Puebla, la suspensión de actividades escolares presenciales aplica exclusivamente para el municipio de Puebla. Tanto las escuelas públicas como las privadas están obligadas a cerrar durante este día, cubriendo todos los niveles educativos desde la educación inicial hasta la superior. La medida fue confirmada en un comunicado oficial publicado por la Secretaría de Educación Pública del estado el miércoles 18 de noviembre de 2026.

El objetivo de esta disposición es permitir que la comunidad escolar participe en las ceremonias oficiales. La invitación es para presenciar el desfile cívico-militar programado para comenzar a las 9:00 horas, el cual se desarrollará sobre el bulevar Héroes del 5 de Mayo y la calle 43 Oriente en el centro de la ciudad de Puebla.

Cálendario escolar y otros puentes de la SEP

Para el resto de la República Mexicana, el viernes 20 de noviembre no constituye un día de suspensión nacional de clases. Según el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la fecha del 16 de noviembre fue designada como el descanso oficial por el aniversario de la Revolución, por lo que no hay feriados obligatorios para estudiantes fuera de los municipios afectados.

Los siguientes días de inasistencia para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria llegarán el viernes 27 de noviembre de 2026. Esta fecha corresponde a la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), donde el personal docente se dedicará a la planeación y evaluación educativa, otorgando un descanso de tres días consecutivos a los estudiantes.

Las vacaciones de invierno se iniciarán el lunes 21 de diciembre de 2026, marcando el fin del periodo regular de clases. Los alumnos retomarán las aulas de manera oficial el jueves 7 de enero de 2027, completando así el ciclo escolar en curso definido por las autoridades educativas federales.