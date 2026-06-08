Suspensión de clases en Puebla y otras regiones de México por intensas lluvias del 8 de junio de 2026

Diversos estados mexicanos, principalmente Puebla, han suspendido las clases presenciales el lunes 8 de junio de 2026 ante el pronóstico de fuertes lluvias, tormentas eléctricas y vientos intensos. Se detallan los municipios afectados y se exhorta a la población a seguir las indicaciones de Protección Civil para evitar riesgos y desinformación.

El pronóstico meteorológico para el lunes 8 de junio de 2026 indica una fuerte actividad pluvial que ha obligado a varias entidades federativas a suspender las clases presenciales en numerosas localidades.

Aunque el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene la jornada lectiva a nivel nacional, las condiciones de riesgo en determinadas regiones han motivado a los gobiernos estatales a adoptar medidas de seguridad para proteger a la comunidad estudiantil. En este contexto, el diario El Heraldo de México ha recopilado la información más relevante sobre los estados y municipios en los que se ha decretado la paralización de actividades escolares, así como las recomendaciones emitidas por Protección Civil para evitar incidentes y desinformación.

En Puebla, la Secretaría de Educación Pública del Estado anunció la suspensión total de las clases presenciales para el lunes 8 de junio, afectando a los niveles de educación básica, media superior y superior. La decisión responde al pronóstico de intensas precipitaciones, tormentas eléctricas, vientos fuertes y la posibilidad de granizo en las áreas de la Sierra Norte y la Sierra Nororiental.

Con esta medida, se interrumpen las actividades académicas en 5 836 planteles, lo que representa una afectación considerable para cientos de miles de estudiantes y personal docente. Además, la autoridad ha dispuesto que el martes 9 de junio continúe la suspensión únicamente en los centros ubicados en la Sierra Norte, mientras que el resto del estado retomará sus horarios habituales bajo vigilancia constante de los organismos de protección civil.

Los municipios que se verán sin clases en la Sierra Norte son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla. Por su parte, en la Sierra Nororiental se suspenden las clases en los municipios de Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Las autoridades locales hacen un llamado a la población para que siga las alertas emitidas por Protección Civil, evite desplazarse innecesariamente y mantenga sus canales de información oficiales para prevenir la difusión de datos inexactos





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Puebla Suspensión De Clases Lluvias Intensas Protección Civil Educación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mundial de 2026: ¿Qué artistas cantarán en la ceremonia inaugural, previo al México vs Sudáfrica?Noventa minutos antes de que México y Sudáfrica salten a la cancha, el Estadio Ciudad de México se encenderá con una ceremonia de inauguración

Read more »

Mundial 2026: Animales de Guadalajara lanzan sus predicciones para el México vs. SudáfricaEste ejercicio de adivinación de cara al Mundial 2026, que tiene como antecedente al inolvidable pulpo Paul en Sudáfrica 2010, es una 'actividad de

Read more »

Estadio Ciudad de México se engalana para el partido inaugural del Mundial 2026El Coloso de Santa Úrsula luce renovado con nuevas butacas, filtros de acceso y decoración alusiva al Mundial, listo para el México vs Sudáfrica el 11 de junio.

Read more »

Desfile planetario en junio 2026; ¿cuándo ver la alineación de Mercurio, Júpiter y Venus en México?La alineación de planetas podrá verse a simple vista y será una de las más brillantes del año, anota la fecha y la hora en tu calendario

Read more »