Este lunes 8 de junio de 2026 se suspenderán las clases en múltiples regiones de Guerrero debido al pronóstico de fuertes lluvias, mientras que en otros estados las protestas de la CNTE también afectan el calendario escolar. Conoce los detalles de las regiones afectadas y las declaraciones de las autoridades.

Mañana, 7 de junio de 2026, no habrá clases debido a cambios en el calendario escolar . Es importante aclarar que la decisión de suspender clases por el pronóstico de fuertes lluvias en gran parte de México no es una medida federal.

Es decir, ni la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ni la Secretaría de Educación Pública (SEP) han anunciado que se vaya a aplicar en todo el país el lunes 8 de junio de 2027. No obstante, las autoridades educativas estatales cuentan con la autonomía y facultad para tomar estas decisiones, especialmente cuando están en juego la seguridad y la protección de la comunidad educativa.

Por otro lado, aunque en algunos estados se ha informado la cancelación de actividades escolares por cuestiones climáticas, también existen suspensiones en otros puntos de la República debido a que continúa activa la huelga de maestros de la CNTE. Las autoridades de Guerrero, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los estudiantes, padres de familia y personal en general, informaron que se suspenden las actividades académicas y administrativas en las regiones de Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro y Montaña, en los niveles educativos públicos y privados, en ambos turnos, para el lunes 8 de junio de 2026.

La suspensión se extiende a todos los niveles educativos en estas regiones; mientras que para el martes 9 de junio solo será en escuelas de la..





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