Suspensión de vuelos en EE.UU. por fallo en telecomunicaciones afecta a aerolíneas

La FAA ordena detener despegues por interrupción en telecomunicaciones. Volaris y Aeroméxico reportan cancelaciones y demoras masivas en operaciones hacia Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos detuvo el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país el viernes tras una falla crítica en las telecomunicaciones. La medida afectó directamente a operadores internacionales como Volaris y Aeroméxico, quienes reportaron demoras y cancelaciones masivas en sus rutas hacia Estados Unidos debido a las restricciones impuestas.

Fallo técnico provoca suspensión nacional

Sean Duffy, el secretario de Transporte, confirmó que la orden de detener los despegues se originó por un problema de comunicación que afectó a los centros de control de tránsito aéreo. La Administración Federal de Aviación emitió una notificación desde el Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo para suspender todas las salidas mientras se resolvía la interrupción técnica.

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Markwayne Mullin, el secretario de Seguridad Nacional, aclaró que esta orden no responde a ningún ataque terrorista ni a una amenaza de seguridad. Mullin explicó a los medios congregados en la Casa Blanca que se trata exclusivamente de una interrupción en las telecomunicaciones, asegurando que no hay motivo para que el público sienta temor o se preocupe por sus seres queridos.

El funcionario destacó que la gente podría confundir este evento con los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero subrayó que es una situación muy distinta y una mera falla operativa. Esta detención representa la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos desde el inicio de siglo.

Aerolíneas reportan afectaciones operativas

Volaris indicó en un comunicado que algunas de sus operaciones experimentarían demoras o cancelaciones debido a las restricciones instruidas por las autoridades aeronáuticas. La compañía mexicana confirmó que está dando seguimiento puntual a la situación y trabajando en coordinación con las autoridades aeroportuarias para atender cualquier afectación a sus pasajeros.

La aerolínea solicitó a los viajeros consultar el estatus de sus vuelos a través de sus canales oficiales, incluida su aplicación móvil, antes de trasladarse al aeropuerto. Esta recomendación busca evitar aglomeraciones en las terminales y permitir que los clientes se mantengan informados sobre cambios de último minuto.

En la misma línea, Aeroméxico informó que todas las operaciones aéreas desde y hacia Estados Unidos se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso por disposición de la autoridad aeronáutica del país vecino. La firma explicó que esta medida genera afectaciones en diversos vuelos y solicitó a sus pasajeros ingresar a un enlace externo para conocer el estatus de sus reservas.

Impacto en aeropuertos principales

Los aeropuertos con mayor tráfico del país fueron los más afectados por la suspensión inmediata. El de Atlanta registró 385 retrasos, el de Dallas-Fort Worth presentó 327 demoras, y Chicago acumuló 395 retrasos según los datos de rastreo Flightaware.

Además de los casos anteriores, Denver reportó 284 retrasos y Los Ángeles sufrió 266 demoras. Esta cifra corresponde al tercer cierre nacional en lo que va de siglo, habiendo ocurrido la primera tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la segunda en enero de 2023 por un fallo en el sistema de avisos a los pilotos.