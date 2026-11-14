Suspensión del tráfico aéreo en EEUU: FAA corrige fallo en sistemas de control

La FAA ordenó la suspensión de despegues en Estados Unidos el 6 de octubre por un fallo técnico en el control aéreo. El servicio se restauró tras cuatro horas de caos y miles de cancelaciones.

La Administración Federal de Aviación (FAA) implementó este viernes 6 de octubre una inusual y amplia suspensión del tráfico aéreo en todo el territorio de Estados Unidos, provocando miles de retrasos y cancelaciones en vuelos. La orden cesó después de casi cuatro horas de paralización durante las cuales millones de pasajeros permanecieron varados en aeropuertos a la espera de claridad sobre los próximos pasos a seguir.

Origen técnico del fallo en el sistema

Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, declaró a los periodistas desde la Casa Blanca que la causa raíz fue la introducción de una nueva tecnología en un antiguo sistema de control de tráfico aéreo. Esta actualización sobrecargó los servidores, lo que generó los problemas operativos que derivaron en la suspensión generalizada del servicio.

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Mullin se apresuró a desestimar cualquier vínculo entre este incidente y la reciente interrupción global de los servicios de Microsoft. El funcionario afirmó que no hay relación alguna entre ambos eventos, tachando las especulaciones sobre un ciberataque coordinado como conclusiones precipitadas de la prensa y el público.

Cifras del impacto en la aviación civil

Según datos de la Associated Press, se tenían previstos aproximadamente 11,000 vuelos con más de 1.5 millones de pasajeros para despegar después de las 16:00 hora del este del viernes. En el momento crítico de la suspensión, existían 3,500 aviones en el aire, cifra que se redujo a menos de 400 tras recibir instrucciones de los controladores para aterrizar de inmediato.

FlightAware reportó a las 21:00 hora del este, poco después de levantar la medida, alrededor de 8,781 vuelos retrasados y 6,339 cancelaciones a nivel nacional. El Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago lideró la lista con 311 cancelaciones, seguido por el Hartsfield-Jackson de Atlanta con 244 y el de Dallas-Fort Worth con 242.

Reacciones oficiales y estado actual

Sean Duffy, secretario de Transporte, calificó la situación como una emergencia, aunque insistió en que seguía siendo seguro para los estadounidenses volar. A pesar de la suspensión, el tráfico aéreo volverá a la normalidad de forma gradual, por lo que se espera que muchos vuelos permanezcan cancelados o retrasados significativamente durante días.

Los viajeros reportaron una gran desinformación durante la crisis. Mientras algunos recibían explicaciones sobre retrasos por viento, los paneles informativos mostraban salidas normales y las tarjetas de embarque digitales indicaban que los vuelos estaban en marcha, generando confusión generalizada en las terminales.

Consecuencias en el sector logístico

El sector de carga también sufrió graves alteraciones debido a la paralización de operaciones en tierra. FedEx declaró estar preparada para activar sus planes de contingencia para minimizar interrupciones. Las aerolíneas transportan diariamente 61,000 toneladas de mercancías a más de 220 países, lo que hace crítico el restablecimiento de la normalidad logística.