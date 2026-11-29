La UNAM extiende la suspensión de actividades en el CCH Azcapotzalco por casos de varicela. El regreso presencial se prevé para el 7 de diciembre de 2026 con clases en línea.

La Dirección del Plantel CCH Azcapotzalco de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM) ha confirmado la prolongación de la suspensión de actividades académicas presenciales durante una semana adicional. Esta decisión administrativa responde directamente a la detección de casos confirmados de varicela dentro de la comunidad escolar y busca frenar la transmisión del virus.

La medida se emitió mediante un comunicado oficial dirigido a estudiantes y personal académico, estableciendo que el retorno a las instalaciones físicas está programado para el lunes 7 de diciembre de 2026. Durante este período de extensión, la comunidad educativa debe mantenerse en la modalidad de enseñanza a distancia para garantizar la continuidad del ciclo escolar.

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Seguimiento a la DGAS y prevención epidemiológica

La ampliación de la suspensión se produce en seguimiento estricto al aviso de salud pública que fue emitido originalmente el 24 de noviembre pasado. La autoridad universitaria actuó bajo las sugerencias técnicas y sanitarias proporcionadas por la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM.

El objetivo central de esta extensión temporal es reforzar las acciones de prevención y vigilancia epidemiológica en el campus. Las autoridades sanitarias buscan evitar la propagación de la enfermedad entre los alumnos y trabajadores, priorizando la salud pública sobre la asistencia física inmediata.

Continuidad académica y clases en línea

La Dirección del plantel explicó que esta modalidad de estudio a distancia permitirá dar continuidad al semestre sin interrumpir el aprendizaje. Esta estrategia está diseñada específicamente para evitar rezagos académicos significativos en el calendario escolar mientras se fortalecen las medidas de higiene y prevención en las instalaciones.

Los estudiantes deben continuar con sus clases en línea durante esta semana adicional. Se espera que las actividades presenciales se reanuden de manera segura después de que se cumplan los protocolos de desinfección y monitoreo de salud requeridos por las normas de la institución.

Avisos oficiales y medidas para la comunidad

La Dirección hizo un llamado urgente a la comunidad estudiantil y académica para mantenerse informada a través de los canales oficiales de comunicación del plantel. Se instruye a todos los miembros a continuar aplicando las medidas preventivas correspondientes contra la varicela hasta que se levante la suspensión.

La incertidumbre sobre la salud pública requiere una colaboración activa de todos los sectores de la UNAM. La suspensión se extenderá hasta el 7 de diciembre de 2026 para asegurar un entorno académico libre de contagios.