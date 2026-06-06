Suspensión temporal de pagos de la Beca Rita Cetina 2026: fechas y razones

La CNBBS confirma la pausa en la dispersión de la Beca Rita Cetana para secundaria tras el pago de junio. Conoce los motivos, el calendario de reanudación en octubre y cómo afecta a los niveles educativos. También información sobre el registro vigente de la Pensión Bienestar.

La Conferencia Nacional de Bienestar Social ( CNBBS ) ha ratificado la decisión de suspender los pagos de la Beca Rita Cetina correspondientes al ciclo 2025-2026, tras haberse efectuado el depósito del mes de junio.

Esta medida, que fue anunciada previamente en el calendario oficial, responde a la política institucional de no realizar dispersiones durante el periodo vacacional de verano, ya que el objetivo principal de esta beca es cubrir gastos directamente vinculados al ciclo escolar activo. Los beneficiarios de educación secundaria serán los principales afectados por esta pausa, mientras que los estudiantes de nivel primaria continúan recibiendo su apoyo en agosto, orientado específicamente a la compra de uniformes y materiales escolares al inicio del curso.

El regreso de los depósitos para el nivel secundaria está programado para octubre de 2026, marcando el inicio del primer desembolso del ciclo 2026-2027. Este cronograma ha sido consistente en los últimos años y busca alinear los recursos con las necesidades académicas reales de las familias.

Paralelamente, la secretaría de Bienestar mantiene activos otros programas sociales, como la Pensión Bienestar, cuyo registro para el apoyo de 30 a 64 años en junio de 2026 continúa abierto en múltiples módulos, aunque con fechas límite específicas que los solicitantes deben considerar. La suspensión temporal de la beca ha generado consultas entre los beneficiarios, pero la autoridad subraya que forma parte de la planeación anual y no implica recortes presupuestarios.

Se recomienda a los interesados consultar los canales oficiales para información actualizada sobre fechas y requisitos de todos los programas de apoyo social





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