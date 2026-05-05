La Presidenta Sheinbaum Pardo ha suspendido sus conferencias matutinas en diversas ocasiones por festividades, compromisos internacionales e incluso motivos religiosos. Este artículo analiza las razones detrás de estas suspensiones y su impacto en la comunicación gubernamental.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha suspendido en múltiples ocasiones sus conferencias matutinas , conocidas como las mañanera s, a lo largo de su mandato. Estas suspensiones han ocurrido por diversas razones, que van desde festividades religiosas y nacionales hasta compromisos internacionales y periodos vacacionales.

La primera interrupción significativa se dio durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, cuando la Presidenta anunció que no habría mañaneras hasta el lunes 29 de diciembre, deseando a todos los mexicanos unas felices fiestas. Explicó que se otorgarían vacaciones a todo el equipo de la Presidencia, incluyendo a los periodistas que asisten diariamente a las 7:30 de la mañana.

Esta decisión se extendió también al 1 y 2 de enero, debido a que caían en jueves y viernes, buscando así brindar un descanso al equipo periodístico. Posteriormente, la Presidenta también suspendió sus conferencias durante la Semana Santa, retomándolas hasta el lunes 6 de abril, un periodo que aprovechó para desear a las familias mexicanas un tiempo de relajamiento y reflexión.

Otra suspensión notable ocurrió el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, una tradición que la Presidenta Sheinbaum Pardo quiso instaurar, expresando su deseo de respetar esta festividad religiosa. Además de las razones religiosas y festivas, la Presidenta también ha interrumpido sus mañaneras por compromisos internacionales. Recientemente, se ausentó de su conferencia matutina en Palacio Nacional para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, España.

Durante este viaje, sostuvo importantes reuniones con líderes mundiales como Pedro Sánchez, presidente de España; Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Yamandú Orsi, presidente de Uruguay; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados. En estos encuentros, la Presidenta Sheinbaum Pardo reafirmó la soberanía de México y su postura de no aceptar intervenciones extranjeras en los asuntos internos del país.

En el contexto de la conmemoración del 5 de mayo, Alejandro Armenta, representante del gobierno, enfatizó que la soberanía nacional no es negociable y que México no acepta injerencias externas. La Presidenta Sheinbaum Pardo también ha sido firme en este sentido, declarando que ninguna potencia extranjera tiene el derecho de dictar cómo debe gobernarse México.

Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) ha citado a declarar a 50 personas en relación con la investigación sobre la muerte de agentes de la CIA en Chihuahua, lo que indica un avance en las indagatorias. Por otro lado, la Casa Blanca ha sido criticada por líderes demócratas por comentarios despectivos hacia los inmigrantes durante las celebraciones del 5 de mayo, lo que ha generado controversia y rechazo.

En el ámbito de la seguridad nacional, el Servicio Militar está experimentando una evolución con un enfoque integral que busca fortalecer a los jóvenes, destacando la creciente participación de las mujeres en este ámbito. El general Trevilla ha resaltado la importancia de esta transformación y su impacto positivo en el desarrollo de los jóvenes. La Presidenta Sheinbaum Pardo también encabezó el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, reafirmando el orgullo y la historia de México





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