Suspenso concierto de Gabito Ballesteros por incumplir normativa antidiscriminatoria en Querétaro

El artista regional fue retirado del escenario por tocar temas prohibidos, generando multas de hasta un millón de pesos y la intervención de autoridades en la feria ganadera.

El concierto del cantante regional Gabito Ballesteros fue suspendido de manera abrupta durante su presentación en el Palacio de los Deportes en Querétaro. La artista, nacido en Cumpas, Sonora, interrumpió su participación en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 tras desobedecer las directrices de seguridad establecidas por el comité organizador. La actuación, cuyo acceso tuvo un costo de mil pesos por persona, terminó cuando las autoridades exigieron que el músico dejara el escenario.

Desobediencia a las normas autorizadas

Gabito Ballesteros entregó previamente al comité organizador una lista detallada de las canciones que planeaba interpretar, la cual fue examinada y aprobada oficialmente por las autoridades locales. En dicha revisión se excluyeron expresamente los temas que hacen apología del delito, conforme a la normatividad vigente en el estado de Querétaro. Sin embargo, el cantante hizo caso omiso de estas prohibiciones e interpretó un primer narcocorrido que no había sido autorizado, violando el acuerdo firmado.

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Intervención de Inspección Municipal

Personal de Inspección Municipal de El Marqués intervino inmediatamente para bajar al artista del escenario y recordarle el compromiso adquirido con la organización del evento. A pesar de la advertencia, Ballesteros volvió a subir al templete e interpretó un segundo tema titulado AMG, que tampoco había sido aprobado por las autoridades. Como consecuencia de esta segunda violación, las autoridades decidieron suspender definitivamente el recital para garantizar el cumplimiento de la ley.

Marco legal de cero tolerancia

En Querétaro, la interpretación de narcocorridos en espectáculos públicos está prohibida como parte de una política de cero tolerancia a contenidos que exalten la violencia o al crimen organizado. La legislación estatal contempla medidas estrictas para sancionar estas conductas, incluyendo la suspensión inmediata del evento y multas severas para los artistas responsables. Estas sanciones están diseñadas para disuadir la promoción de actividades delictivas en espacios abiertos a la comunidad.

Sanciones económicas y consecuencias

Las multas impuestas bajo esta normativa pueden alcanzar hasta 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS), lo que representa más de un millón de pesos. Además, la ley prevé el veto para artistas reincidentes, lo que podría limitar significativamente sus futuras actuaciones en la región. El comunicado oficial subrayó que estas medidas son parte de un esfuerzo continuo para mantener el orden público y la seguridad de los asistentes a eventos masivos.

Reacción del artista en redes sociales

A través de una transmisión en vivo en Instagram, Gabito Ballesteros informó que su camioneta estaba siendo enganchada por una grúa mientras esperaba a un abogado para atender su caso. Esta situación refleja las implicaciones legales y financieras inmediatas que enfrentan los artistas que incumplen las normativas locales en el estado. El incidente ha generado un amplio debate sobre la libertad de expresión y la aplicación de las leyes estatales en el ámbito del entretenimiento regional.