Swarovski y El Palacio de Hierro presentan una instalación navideña icónica en Polanco con 50 millones de cristales, iluminación diaria y ediciones limitadas.

Swarovski y El Palacio de Hierro han inaugurado una de las instalaciones navideñas más espectaculares de la temporada en Ciudad de México. Ubicada en la sucursal emblemática de Polanco, la estructura mide 20 metros de altura y 15 metros de circunferencia. Su diseño incorpora aproximadamente 50 millones de cristales Swarovski y 300 esferas de diversos tamaños. Este proyecto combina la joyería fina con una experiencia de decoración a gran escala para la celebración festiva.

Detalles Técnicos y Esquema de Iluminación

La pieza central culmina con un cisne Swarovski posicionado sobre un gran moño verde con acabado metálico. El diseño adopta las formas octagonales que son distintivas de la Maison austriaca. El ritual de iluminación se realiza diariamente a las 6:30 p. m., comenzando oficialmente el 14 de noviembre. Esta programación se extiende hasta el cierre de la temporada festiva. El espectáculo transforma el árbol en un punto focal que refleja la luz al caer la tarde.

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Embajadoras y Colaboraciones Exclusivas

Aislinn Derbez fungió como embajadora del árbol de Navidad durante la ceremonia de encendido. Ella seleccionó piezas de la colección Una Angelic para el evento. También asistieron Natasha Dupeyrón y Ana de la Reguera, quienes lucieron diseños de la línea Vienna. La joyería fue protagonista con una edición limitada creada para esta colaboración específica. Estas creaciones utilizan cristales en tono caramelo y engastes en bisel con acabados en oro de 18 quilates.

Experiencia Gastronómica y Campaña Digital

La celebración integra un Swarovski Café pop-up en la sucursal de Polanco. Este espacio ofrece bebidas especiales inspiradas en los sabores de la Navidad. Además, las pantallas digitales del almacén muestran la campaña Holiday 2026 de Swarovski. Ariana Grande, embajadora global de la marca, protagoniza dicha campaña. Los visitantes pueden apreciar propuestas como las siluetas Rivière de Millenia y las creaciones de Mesmera.

Impacto Cultural y Fechas Clave

La instalación refleja una visión única de la decoración navideña desde una casa especializada en cristales. El evento reunió a personalidades del entretenimiento y amigos de la firma en noviembre. Las piezas exclusivas están disponibles en 16 tiendas de El Palacio de Hierro a nivel nacional. La fecha final para disfrutar de esta experiencia es el 6 de enero de 2027. Este último día marca el cierre del ritual de iluminación para los visitantes.