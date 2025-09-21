SweFOR Expresa Preocupación por Sentencia en Caso del Padre Marcelo Pérez y Exige Investigación Exhaustiva

El Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) manifiesta su inquietud ante la sentencia dictada contra Edgar 'M' por el homicidio del Padre Marcelo Pérez, un defensor de derechos humanos. SweFOR lamenta que el procedimiento abreviado limite el acceso a la verdad y exige una investigación completa que incluya a todos los responsables, materiales e intelectuales. El Movimiento destaca la importancia de reconocer la labor del Padre Marcelo como defensor y denuncia la violencia sistemática contra defensores en Chiapas.

SweFOR expresó su preocupación después de que se dictó sentencia a Edgar “M” por el homicidio del Padre Marcelo Pérez Pérez, un sacerdote tsotsil y defensor de derechos humanos , tras aceptar su culpabilidad en un procedimiento abreviado. El Movimiento sueco advirtió que con ese mecanismo se limita el acceso colectivo a la verdad sobre el crimen, obstaculizando una reconstrucción completa de los hechos.

Además, SweFOR enfatizó que la sentencia no implica el cierre del caso, ya que siguen pendientes las investigaciones sobre otros posibles responsables materiales e intelectuales. El asesinato del Padre Marcelo, ocurrido el 20 de octubre de 2024, frente a la iglesia del barrio Cuxtitali en San Cristóbal de las Casas, se enmarca en un contexto de violencia sistemática contra defensores de derechos humanos en Chiapas, según destacó SweFOR. Marcelo Pérez Pérez fue reconocido por su labor en procesos de construcción de paz, mediación comunitaria y defensa del territorio. “Su trabajo le valió reconocimiento nacional e internacional, incluyendo pronunciamientos de la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum, del Papa Francisco y de la Relatora Especial de la ONU para defensores de derechos humanos, Mary Lawlor”.\El pasado 6 de agosto, un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas dictó una sentencia de 20 años de prisión contra Edgar “M”, declarado culpable del homicidio calificado del padre Marcelo. El fallo fue resultado de un procedimiento abreviado, en el que el acusado reconoció su responsabilidad a cambio de una reducción de pena y la omisión de juicio oral. Desde diferentes organismos se ha solicitado que el Estado mexicano reconozca públicamente que el asesinato fue perpetrado en represalia por su labor como defensor, algo que hasta ahora no ha sido considerado como agravante en la sentencia. Originario de San Andrés Larráinzar, el Padre Marcelo ejerció como párroco en Simojovel desde 2011. Su labor lo vinculó con comunidades y organizaciones como Las Abejas de Acteal, y lo colocó en el centro de mediaciones comunitarias en una región marcada por la conflictividad social y la presencia de grupos armados. Estas actividades lo convirtieron en blanco de hostigamiento, difamaciones y amenazas, incluyendo una orden de aprehensión en su contra en 2022, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). SweFOR, organización que acompañó al Padre Marcelo desde 2015, afirmó que, si bien la condena contra Edgar “M” representa un avance, la justicia sólo se alcanzará plenamente cuando se esclarezca la autoría intelectual del crimen y se reconozca oficialmente su labor como defensor de derechos humanos. El Movimiento Sueco por la Reconciliación insistió en que la vida y el asesinato del Padre Marcelo no pueden entenderse fuera del contexto de violencia generalizada que enfrentan los defensores en México. Instaron a las autoridades a continuar con una investigación profunda que contemple su trayectoria de más de dos décadas en la defensa de la verdad, la justicia y los derechos colectivos. \Ante miles de pobladores de diferentes regiones de Chiapas, México y otros países, familiares y amigos enterraron el cuerpo del Padre Marcelo en el patio de la casa parroquial de la iglesia de San Andrés Apóstol. La ONU ha celebrado la condena contra el asesino del padre Marcelo Pérez y exige investigar a todos los involucrados. Se denuncia que no se ha procesado a los responsables por el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez. La labor del Padre Marcelo lo vinculó con comunidades y organizaciones en una región marcada por la conflictividad social y la presencia de grupos armados, por lo que SweFOR y otros organismos exigen el esclarecimiento total del caso, incluyendo la identificación y castigo de los autores intelectuales del crimen. Esta lucha por la justicia para el Padre Marcelo resuena en un momento crucial, donde la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la verdad son esenciales para construir una sociedad más justa y pacífica





