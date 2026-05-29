System of a Down en CDMX: crónica de un regreso catártico

Revive la intensa noche de System of a Down en el Estadio GNP de la Ciudad de México en 2026. Con 65 mil fans, la banda ofreció un setlist inolvidable que incluyó clásicos como Toxicity y Sugar. Una experiencia que demostró la vigencia de su música contestataria.

System of a Down regresó a México en 2026 con un concierto que, más que un evento musical, fue una experiencia catártica para los 65 mil asistentes que abarrotaron el Estadio GNP de la Ciudad de México.

La noche del sábado, la banda armenio-estadounidense ofreció un espectáculo de casi dos horas donde la intensidad no decayó ni un segundo. Desde el primer acorde de Soldier Side (Intro) hasta el cierre con Sugar, el público vivió un viaje emocional que combinó la furia del metal alternativo con la lírica contestataria que caracteriza al grupo. La velada comenzó con la banda telonera Idles, que calentó el ambiente con su energía punk y canciones como Mother y Car Crash.

Sin embargo, la expectativa por el acto principal era palpable. Pasadas las 21:00 horas, las luces se apagaron y un rugido ensordecedor llenó el inmueble. La apertura con Soldier Side (Intro) seguida de B.Y. O.B. fue un golpe directo al corazón de los fans.

El setlist incluyó joyas como Chop Suey! , Toxicity, Sugar, y piezas menos conocidas como Prison Song o War? , que resonaron con la misma fuerza que cuando fueron lanzadas hace más de dos décadas. Serj Tankian, con su voz inconfundible, lideró la ceremonia mientras Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan ejecutaban con precisión quirúrgica cada riff y cada golpe de batería.

El ambiente en el estadio fue electrizante. Los mosh pits se formaban en cada canción, con cuerpos chocando en una danza de caos controlado. Las bengalas rojas y los juegos de luces transformaron el escenario en un infierno dantesco, pero hermoso. Tankian, visiblemente emocionado, dedicó varias palabras al público mexicano, calificando al país como el mejor del mundo.

La conexión entre la banda y los asistentes fue tan profunda que cada coro se convirtió en un grito colectivo, como si todos compartieran la misma rabia y la misma esperanza. El clímax llegó con Toxicity, que hizo vibrar cada rincón del estadio con su estribillo hipnótico.

Finalmente, Sugar puso el broche de oro a una noche que quedará grabada en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de presenciarla. System of a Down demostró que, a pesar de los años, su música sigue siendo relevante y necesaria. En un mundo lleno de conflictos y desigualdades, sus canciones actúan como un recordatorio de que la inconformidad puede ser una fuerza poderosa.

El regreso de la banda a México no fue solo un concierto: fue un ritual de resistencia y un testimonio de que el rock sigue siendo un vehículo para expresar lo que las palabras no pueden





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