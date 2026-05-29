System Of A Down regresa con un concierto explosivo en la Ciudad de México

La banda de metal System Of A Down dio un concierto impresionante en la Ciudad de México, después de una espera de 8 años. El concierto incluyó 28 temas y 65 mil asistentes, con un ambiente de protesta y entrega hacia su público mexicano.

La banda de metal System Of A Down recetó cerca de 30 canciones en su primer concierto de este 2026 en la Ciudad de México.

La ansiada espera de 8 años por parte de los seguidores mexicanos de System Of A Down terminó la noche del 27 de mayo en una explosión que apenas pudo contener uno de los recintos más grandes de la Ciudad de México. Estridente, con una línea directa a la protesta y con una reconocible entrega hacia su público mexicano, System Of A Down recetó casi 30 canciones en su primer concierto en México de este 2026.

Tras hacer esperar a sus más férreos seguidores su regreso a tierras aztecas durante 8 años, SOAD cumplió con una sobresaliente ejecución en el escenario. El Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México fue la sede de la primera de dos fechas asignadas en México que dio SOAD, una de las bandas más selectivas en realizar conciertos. Un concierto que inició desde lo más alto: El primer platillo del menú se sirvió bien caliente.

Fue el grupo británico IDLES el invitado que preparó al público antes de que el cuarteto armenio-estadounidense saltara al escenario.

'Es un honor tocar en el mejor país del mundo' por parte del vocalista Joe Talbot, IDLES fue un gran acierto para abrir el concierto y fue muy bien recibido por los asistentes. Quienes siguen a esta banda saben que un par de sus integrantes tienen un amor especial a México; incluso, el bajista Adam Devonshire no escondió su fanatismo por el Cruz Azul, pues, además de presumir un tatuaje de 'Costalito' -mascota del conjunto celeste-, vistió una playera de la Máquina.

Mark Bowen, quien acostumbra vestirse con el pintoresco uniforme de Jorge Campos. La gran incógnita para este evento descansó sobre el posible uso de bengalas por parte de los asistentes mientras SOAD interpretaba sus éxitos, pero afortunadamente la duda se despejó rápidamente. Y algunos seguidores iluminaron el recinto con las lumínicas. Desde un principio la explanada del antes llamado Foro Sol se llenó de bengalas.

Como en Brasil en mayo de 2025. Chick & Stu', 'Prision', 'Aerials' y 'I-E-A-I-A-I-O'. Los fervientes seguidores del cuarteto de metal cantaron cada uno de los temas, en un escenario austero y sin fallas técnicas, con un potente sonido y una entrega intachable por parte de los cuatro integrantes: el vocalista Serj Tankian, el guitarrista Daron Malakian, el bajista Shavo Odadjian y el baterista John Dolmayan.

Como todos los fanáticos saben, las diferencias creativas que se registran en el estudio no afectan los shows en vivo, por lo que cada tema fue interpretado a la perfección. Con la característica interpretación de Serj Tankian con su mano izquierda apuntando al cielo como un predicador, sus 'súbditos' prendían bengala tras bengala como un ritual caótico. En la explanada, los mosh pit -slam's- no paraban; sin descanso las ruedas estuvieron activas durante gran parte del concierto.

Y las bengalas seguían prendiéndose. También fueron agregadas en la lista de canciones del concierto. Fueron 28 temas en total que resonaron en el coliseo. Fueron 65 mil almas presentes y docenas de bengalas que dieron identidad al show.

Dos grandes himnos del metal. Mientras se interpretaban ambos temas el olor a pólvora quemada comenzó a inundar el lugar, así como un denso humo, debido a que en la recta final fueron usadas más bengalas que las de costumbre. Impresionante el movimiento que provoca SOAD en México. Una banda que siempre será bien recibida pese al castigo de tiempo sin presentaciones en vivo





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