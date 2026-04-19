T-MEC: La revisión de reglas de origen será un reto, no un trámite, advierte Index

Estados Unidos busca endurecer gradualmente las reglas de origen del T-MEC, lo que obligará a las empresas mexicanas a reconfigurar sus cadenas de suministro y fortalecer la proveeduría local para mantener su competitividad. El programa IMMEX se mantiene como pilar, pero enfrenta mayor escrutinio y regulación.

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ) se perfila como un proceso complejo y no meramente formal, según las advertencias de Javier Ortiz, director del Comité Nacional de Comercio Exterior de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index). Estados Unidos tiene la firme intención de modificar las reglas de origen , lo que representará un desafío significativo para la adaptabilidad y competitividad de las empresas mexicanas exportadoras.

El principal objetivo de esta renegociación por parte de Estados Unidos será el endurecimiento, aunque sea de forma gradual, de los criterios de contenido regional. Esta medida responde a su política industrial y al deseo de potenciar la producción dentro de América del Norte, especialmente en sectores considerados estratégicos como el automotriz, el acero y el aluminio. Si bien esto supone un reto considerable, Ortiz lo ve también como una oportunidad de crecimiento si se aborda de manera organizada y con una visión clara. La complejidad de la situación radica en que una parte importante de los insumos que actualmente utiliza la industria exportadora mexicana proviene de fuera del continente, principalmente de Asia. Elevar el porcentaje de contenido regional obligará a las empresas a reconfigurar sus cadenas de suministro, buscar nuevos proveedores o incluso considerar la relocalización de ciertas fases de producción. A pesar de estos desafíos, el sector exportador mexicano prioriza la continuidad del T-MEC, considerándolo un pilar fundamental para la competitividad regional y la atracción de inversión. El tratado ha sido crucial para consolidar cadenas productivas y fortalecer la integración económica del bloque. Por ello, la aspiración no es una ruptura abrupta, sino una evolución que optimice lo existente sin desestabilizar lo que funciona. El contexto global, marcado por tensiones geopolíticas y la búsqueda de reducir la dependencia de Asia, añade una capa adicional de presión. La reconfiguración de las cadenas de suministro a nivel mundial ha posicionado a América del Norte como un destino atractivo para la relocalización industrial, y Estados Unidos ha enfatizado el contenido regional como condición indispensable para mantener beneficios arancelarios. Para las empresas con programas IMMEX, este escenario implica un doble reto: cumplir con normativas de origen más estrictas y, al mismo tiempo, mantener su competitividad en el mercado internacional. La dependencia actual de insumos externos es una realidad que no se puede solventar de un día para otro, por lo que la gradualidad en la aplicación de nuevas reglas de origen es considerada esencial por el sector. Paralelamente, el fortalecimiento de la proveeduría nacional emerge como una tarea pendiente y crucial. El desarrollo de proveedores locales podría mitigar el impacto de las nuevas regulaciones, pero este es un proceso a largo plazo que requiere una planificación detallada, inversión significativa y una estrecha coordinación entre el gobierno y el sector privado. Es necesario un análisis profundo de las demandas de la industria global, la evaluación de las capacidades productivas nacionales y la identificación de las brechas existentes para poder cerrarlas de manera efectiva. El programa IMMEX, a pesar de las revisiones y la mayor regulación, se mantiene como un componente vital de la manufactura de exportación en México, especialmente en los estados del norte, donde la economía local depende en gran medida de este esquema. El impacto del programa es palpable en regiones enteras, siendo el motor económico principal para muchas ciudades. Las autoridades han incrementado la supervisión del IMMEX para detectar y corregir irregularidades, lo que ha llevado a una colaboración más estrecha con el sector privado para elevar los controles y prevenir abusos. Index ha propuesto la mejora de los filtros de acceso al programa para asegurar que solo las empresas que cumplen con los requisitos y operan bajo estándares adecuados puedan beneficiarse. Es importante aclarar que el IMMEX no representa una exención fiscal, sino un diferimiento del pago de impuestos, lo que permite a las empresas una mejor gestión de sus flujos de efectivo. Más allá de los beneficios fiscales, el programa ha sido un catalizador para la generación de empleo y el desarrollo de cadenas productivas, integrando a pequeñas y medianas empresas como proveedoras dentro del ecosistema exportador. Adicionalmente, las empresas exportadoras enfrentan un entorno regulatorio cada vez más estricto en materia aduanera. Las autoridades han endurecido los requisitos de trazabilidad, documentación y verificación, lo que ha aumentado la carga operativa. Se exige una mayor evidencia de la materialidad de las operaciones, lo que se traduce en procesos más detallados y, en ocasiones, un mayor tiempo de procesamiento. La combinación de la revisión del T-MEC y la intensificación de la regulación aduanera genera un panorama de mayor complejidad para la industria de exportación mexicana





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