Túnez busca trascender en el Mundial 2026: Historia, desafíos y calendario

Análisis de la participación de Túnez en la Copa del Mundo 2026, su historia en el torneo, el camino de clasificación, los jugadores clave y el calendario de partidos.

Aunque Túnez se ha convertido en un participante regular en la Copa del Mundo, el equipo africano se enfrentará al torneo internacional de 2026 con un objetivo claro: superar la fase de grupos y establecerse como un equipo verdaderamente competitivo y no solo como un participante. Con la clasificación al evento de Norteamérica 2026, las Águilas de Cartago jugarán su séptima Copa del Mundo, después de terminar en la primera posición del Grupo H en las eliminatorias de África. ¿Cómo es la historia de Túnez en los Mundiales?

La Selección de Túnez se convirtió en un equipo histórico en su primera participación en una Copa del Mundo en 1978, logrando la primera victoria de un equipo africano, tras vencer a México en el torneo internacional celebrado en Argentina. No lograron clasificar para las ediciones de 1982, 1986, 1990 y 1994, y fue hasta 1998 cuando regresaron a un Mundial. Desde entonces, han sido un equipo habitual en la máxima competición, perdiéndose solo las ediciones de 2010 y 2014. Es importante recordar que en sus seis participaciones anteriores, el equipo tunecino nunca ha logrado superar la fase de grupos, aunque en Qatar experimentaron quizás su mejor encuentro de la historia, al derrotar a Francia, que venía de ser campeón en Rusia y posteriormente fue finalista en 2022.

El camino hacia la Copa Mundial 2026 fue exitoso para las Águilas de Cartago, quienes aseguraron la primera posición del Grupo H en las eliminatorias africanas, manteniéndose invictos y superando a Namibia, Liberia, Malawi, Guinea Ecuatorial y Santo Tomé. En los 10 partidos disputados, obtuvieron 28 puntos, con nueve victorias y un empate, anotando 22 goles a favor y ninguno en contra, lo que les proporcionó un porcentaje de efectividad del 93.3%. A pesar de los buenos resultados en la fase de clasificación, el equipo sufrió un cambio en la dirección técnica tras su participación en la Copa Africana de Naciones. Sin embargo, cuentan con una base de jugadores que compiten en las principales ligas europeas, lo que genera ilusión: el mediocampista del Eintracht Frankfurt, Ellyes Skhiri, y el lateral Ali Abdi del Niza, junto a Hannibal Mejbri (Burnley), además de Dylan Bronn y Montassar Talbi (Lorient).

Túnez demostró en Qatar 2022 que pueden competir contra cualquier rival, derrotando a Francia, que era el campeón reinante tras su título en Rusia y que luego fue subcampeón. Calendario de Túnez en la Copa Mundial 2026: Suecia vs. Túnez, 14 de junio de 2026, Estadio Monterrey, 20:00 hrs. Túnez vs. Japón, 20 de junio de 2026, Estadio Monterrey, 22:00 hrs. Túnez vs. Países Bajos, 25 de junio de 2026, Estadio Kansas City, 17:00 hrs.

Datos del país: Nombre oficial: República Tunecina. Capital: Ciudad de Túnez. Idioma oficial: Árabe (también se habla árabe tunecino y francés). Habitantes: 11 millones 896 mil 972 habitantes. Superficie: 163 mil 610 km2. Moneda oficial: Dinar Tunecino. Gentilicio: Tunecino, tunecina. Presidente: Kais Saied. Prefijo telefónico: (+216).

Federación: Nombre: Federación Tunecina de Fútbol. Fundación: 29 de marzo de 1957. Afiliado a FIFA: 1960. Afiliado a CAF: 1960. GOLEADOR HISTÓRICO: Issam Jemaa: 36 goles. JUGADOR CON MÁS PARTIDOS: Radhi Jaidi: 105 partidos. TOP 5 LEYENDAS: Tarek Dhiab, Radhi Jaidi, Sami Trabelsi, Wahbi Khazri, Issam Jemma. PRIMER PARTIDO: Túnez 4-2 Libia | Túnez | 2 de junio de 1957. MAYOR TRIUNFO: Túnez 8-1 Taiwán | Roma | 18 de agosto de 1960. PEOR DERROTA: Túnez 1-10 Hungría | Budapest, Hungría | 24 de julio de 1960. PALMARÉS: 1 Copa Africana de Naciones (2004), 1 Copa Árabe (1967), 1 Campeonato Africano de Naciones (2011)





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