Tabe niega Fan Fests del Mundial en Miguel Hidalgo por falta de recursos

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, anuncia que la demarcación no autorizará Fan Fests del Mundial de Fútbol debido a la falta de recursos y personal para gestionar eventos masivos sin afectar los servicios esenciales. Solicitará una mesa de trabajo con el Gobierno de la Ciudad de México para replantear requerimientos presupuestales.

CIUDAD DE MÉXICO - A 66 días del inicio del Mundial de Fútbol en la capital mexicana, el alcalde de Miguel Hidalgo , Mauricio Tabe , ha anunciado una decisión trascendental que impactará la celebración del evento deportivo en la demarcación. La administración de Tabe ha decidido no autorizar la instalación de ningún Fan Fest en Miguel Hidalgo , argumentando una carencia de recursos y personal suficientes para gestionar eventos masivos sin afectar los servicios esenciales destinados a la población.

Esta medida, anunciada durante una conferencia, refleja una preocupación por la capacidad operativa de la alcaldía frente a la alta demanda que implican este tipo de actividades, especialmente en un contexto tan complejo como un evento de la magnitud del Mundial.\El posicionamiento del alcalde ocurre en medio de la organización de actividades paralelas al Mundial en la Ciudad de México, donde diversas autoridades contemplan la realización de espacios públicos para la transmisión de partidos y la organización de eventos asociados al torneo. Tabe ha dejado claro que, en caso de que se autoricen Fan Fests en Miguel Hidalgo, la responsabilidad de su organización recaerá en el Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Clara Brugada, o en instancias federales. El alcalde de oposición advirtió sobre la carga adicional que estos eventos implican en materia de seguridad, servicios urbanos y atención de emergencias, áreas que, según él, ya operan con recursos limitados. Tabe enfatizó que, con los recursos actuales, la alcaldía no puede afrontar la demanda de servicios sin afectar a los vecinos, subrayando la necesidad de recursos extraordinarios para eventos extraordinarios. El anuncio estuvo acompañado por los titulares de las áreas clave de la demarcación, incluyendo Seguridad, Protección Civil, Servicios Urbanos, Gobierno y Asuntos Jurídicos, demostrando la importancia y el alcance de esta decisión.\Ante la necesidad de recursos, Tabe anunció que solicitará la instalación de una mesa de trabajo con el Gobierno de la Ciudad de México para replantear los requerimientos financieros y definir las condiciones bajo las cuales la alcaldía podría atender el impacto del Mundial en su territorio. Recordó que, desde noviembre de 2023, ha solicitado a la jefa de Gobierno una ampliación presupuestal de 182 millones de pesos, con el objetivo de cubrir las necesidades en materia de seguridad, limpieza, bacheo, repavimentación, personal para emergencias y supervisión de la vía pública durante el evento. Tabe dejó claro que su decisión no es un intento de confrontación, sino una manifestación de las capacidades, recursos y la magnitud del desafío que enfrenta la alcaldía. Este posicionamiento subraya la importancia de la planificación y la asignación de recursos adecuados para garantizar el éxito del evento deportivo y, sobre todo, para no comprometer los servicios esenciales que la alcaldía debe proporcionar a sus ciudadanos





proceso / 🏆 6. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mundial De Fútbol Miguel Hidalgo Mauricio Tabe Fan Fest Recursos Seguridad Ciudad De México

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cuca revela el plan médico de Neymar para el Mundial 2026El técnico del Santos FC, Cuca, explica el plan de recuperación de Neymar tras una operación de rodilla, con el objetivo de estar en forma para el Mundial 2026. Neymar se sometió a un tratamiento regenerativo con PRP durante el parón internacional, perdiéndose partidos importantes y enfocándose en su rehabilitación. Se espera su regreso a las canchas en abril.

Read more »

El presidente del Congo da 60 camionetas a su selección por clasificarse al Mundial 2026El presidente de aquella nación, Félix Tshisekedi, les prometió los vehículos a los futbolistas de su nación.

Read more »

Julián Quiñones destaca como el segundo máximo goleador mundial en 2026El atacante mexicano sigue sumando puntos para la Copa del Mundo de 2026

Read more »

Patrick Agyemang se lesiona y enciende las alarmas en Estados Unidos a dos meses del MundialEl delantero se lesionó en un encuentro entre el Derby County y el Stoke City.

Read more »

Se espera una alza del 10% en arrendamiento de autos por el MundialLas empresas del ramo se preparan para ofrecer movilidad de turistas nacionales y extranjeros más allá de las grandes metrópolis

Read more »

'La Hormiga' González rompe récords con Chivas rumbo al Mundial 2026El delantero rojiblanco firmó un doblete ante Pumas, alcanzó 12 goles este torneo y se metió en la pelea por igualar marcas históricas del futbol mexicano.

Read more »