El Gobierno federal establece que Talleres Gráficos de México (TGM) producirá boletas electorales. La medida busca reducir costos, prohibir subcontrataciones indebidas y fortalecer los controles de fiscalización electoral en México para los procesos 2026-2027.

El Gobierno federal de México oficializó, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que reestructura y crea al organismo público descentralizado Talleres Gráficos de México. Esta autoridad nueva asume directamente la producción de boletas, documentación y materiales electorales requeridos por el Instituto Nacional Electoral y los organismos electorales locales. Esta medida constituye el primer paso concreto del plan anunciado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para expandir la capacidad de impresión pública y homogeneizar los precios del proceso electoral.

La responsabilidad técnica y de diseño permanece en manos de las autoridades electorales, las cuales conservan el control absoluto sobre las especificaciones técnicas, los calendarios de producción y los estándares de calidad requeridos. Para formalizar estos encargos, la Secretaría de Gobernación es el ente encargado de promover y gestionar los convenios correspondientes con el organismo público. Este marco legal busca asegurar que la impresión de insumos críticos se realice bajo estrictos parámetros de transparencia y eficiencia operativa durante los procesos próximos.

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TGM prohíbe subcontratar impresión de boletas electorales

Talleres Gráficos de México está ahora obligado a imprimir por cuenta propia las boletas electorales que se le encomienden, eliminando la dependencia total de terceros para esta tarea sensible. El organismo solo podrá contratar insumos, servicios auxiliares y procesos no sustantivos, manteniendo prohibido encargar a contratistas externos la impresión de boletas o la producción integral de materiales electorales. Cualquier autorización de subcontratación fuera de estos límites estrictos constituye causa inmediata de responsabilidad administrativa para los involucrados.

Esta restricción surge como respuesta directa a hallazgos documentados por la Auditoría Superior de la Federación en la fiscalización de la Cuenta Pública 2024. Las auditorías previas identificaron graves irregularidades, incluyendo contrataciones sin investigación de mercado adecuada, adjudicaciones directas sin justificación suficiente, pagos anticipados por servicios prestados en ejercicios fiscales distintos, y una dependencia excesiva de terceros para completar órdenes de producción.

Nuevos controles y auditorías para TGM

El decreto introduce mecanismos rigurosos de exclusión para proveedores, inhabilitando a entidades con observaciones de fiscalización electoral sin solventar, emplazados o sancionados por prácticas monopólicas en contrataciones públicas. Los materiales impresos deberán incorporar números de serie, folios únicos o marcas de seguridad específicas que permitan rastrear cada unidad desde la planta de producción hasta su entrega final. Estas medidas buscan garantizar la integridad física y la trazabilidad completa de cada boleta distribuida.

La gobernanza del organismo también se fortalece mediante la ampliación de la Junta de Gobierno de cinco a siete integrantes. La presidencia de esta junta la ostenta Gobernación, compartiendo asiento con representantes de Hacienda, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y tres consejeros independientes. Durante los procesos de producción electoral, la Junta sesionará al menos una vez al mes y publicará un informe final detallado sobre el cumplimiento de calendarios, precios y reglas de subcontratación.

Plazos para ampliar capacidad e inversión en maquinaria

Viridiana Gabriela Yáñez Rivas, nombrada directora general en relevo de Arturo Manuel Chávez López, tiene un plazo estricto de 30 días naturales desde la entrada en vigor del decreto para presentar el programa de inversión destinado a sustituir maquinaria obsoleta y ampliar la capacidad propia de impresión. En ese mismo período de treinta días, deberá quedar completamente integrada la nueva Junta de Gobierno para iniciar sus labores de supervisión y estrategia institucional.

Además, los primeros precios de referencia se publicarán en 45 días naturales, estableciendo la base económica para los convenios de los procesos electorales 2026-2027. Rosa Icela Rodríguez aclaró que la exclusividad absoluta de TGM se plantearía mediante una ley específica después de las elecciones de 2027, mientras tanto, el organismo debe operar mediante convenios flexibles. Para asegurar la transparencia operativa, el organismo solicitará anualmente una auditoría de gestión a la Auditoría Superior de la Federación, evaluando tanto la eficiencia administrativa como el cumplimiento de los nuevos protocolos establecidos por el Gobierno federal.