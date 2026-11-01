Tamaulipas investiga disparo de helicóptero que mató a niña de siete años

Tamaulipas investiga si un disparo de un helicóptero de la Guardia Estatal causó la muerte de una niña de siete años durante bloqueos del narcotráfico.

El gobierno del estado mexicano de Tamaulipas informó este sábado que inició una investigación contra efectivos policiales por la muerte de una niña de siete años, quien recibió un disparo desde un helicóptero de la Guardia Estatal durante los bloqueos realizados por grupos del narcotráfico el pasado 29 de octubre. Su madre también resultó lesionada.

El comunicado oficial fue compartido por el gobernador Américo Villareal, quien lamentó profundamente la muerte de la menor por una herida de arma de fuego. El documento señala que se investiga la presunta procedencia del disparo, realizado desde una aeronave que participaba en la atención de estos acontecimientos.

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Investigación del disparo de la Guardia Estatal

Según la nota informativa, las autoridades estatales buscan determinar las circunstancias exactas del hecho y las responsabilidades que correspondan. El gobernador expresó sus condolencias a la familia de la niña y aseguró que las investigaciones deberán establecer la verdad de lo ocurrido.

Villareal afirmó que su compromiso es con la verdad, con la justicia y con las familias afectadas. Añadió que se actuará con apego a la ley y sin encubrir a nadie, y que el gobierno brindará atención y acompañamiento a las personas lesionadas y a los familiares de quienes perdieron la vida.

Bloqueos del Cartel del Golfo en Tamaulipas

La misma información confirmó la muerte de cinco personas en dos accidentes relacionados con vehículos incendiados que fueron utilizados para bloquear vías. Los bloqueos fueron realizados por miembros del crimen organizado en respuesta a la captura de un líder de la facción Ciclones del Cartel del Golfo y de otra persona, cuya identidad no fue revelada.

El pasado 29 de octubre, la Secretaría de la Defensa Nacional de México desplegó a 450 militares para restablecer el orden tras la serie de bloqueos de vías. Las autoridades señalaron que los bloqueos fueron presuntamente encabezados por grupos del narcotráfico en respuesta a la detención de Axel Alfredo, conocido como Axel.

De acuerdo con las autoridades, Axel Alfredo fue identificado como el segundo al mando del grupo delictivo Ciclones. Se le vincula con los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos y tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos.

Despliegue de fuerzas federales y estatales

En el operativo también participaron fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. Según el gobernador, los vehículos usados para bloquear las vialidades ya fueron retirados, y algunas vías pudieron liberarse de inmediato.

Otras vías requirieron trabajos más prolongados debido a tractocamiones y unidades de carga incendiadas. Villareal también confirmó que las fuerzas federales y estatales mantienen su despliegue en la región con 450 elementos y dos helicópteros del Ejército.

Axel Alfredo es hijo de José Alfredo, conocido como El contador, jefe de la citada organización criminal. Además, es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, conocido como El mata amigos y exjefe del Cartel del Golfo, quien permanece recluido en el penal de máxima seguridad El Altiplano, en el centro del Estado de México.