El gobierno de Tamaulipas despliega 17 módulos de atención en Reynosa para asistir a migrantes. El operativo asegura seguridad y asistencia vial hasta enero de 2027.

El gobierno estatal de Tamaulipas activó el Operativo Especial de Invierno Heroínas y Héroes Paisanos 2026 para proteger a los mexicanos que regresan de Estados Unidos durante las festividades decembrinas. La estrategia utiliza diecisiete módulos de atención en la franja fronteriza con el objetivo principal de garantizar la seguridad vial y ofrecer asistencia humanitaria a los viajeros.

Operativo se extenderá hasta enero 2027 en Reynosa

El esquema de resguardo inicia sus operaciones desde las instalaciones del Centro de Importación e Internación Temporal de Vehículos, conocido como CIITEV, en la ciudad de Reynosa. Las autoridades confirmaron que este servicio de atención y vigilancia se mantendrá vigente hasta el ocho de enero de dos mil veintisiete, cubriendo todo el período de mayor flujo migratorio invernal.

Also read Detienen a seis miembros de Los Chapitos en Mazatlán tras operativo de la SEDENA

Américo Villarreal Anaya destaca proyección migratoria

El gobernador de la entidad, Américo Villarreal Anaya, resaltó la importancia geográfica de Tamaulipas como corredor principal del tráfico migratorio nacional. Cita las cifras de la temporada anterior, donde se registraron más de ciento cuarenta y seis mil retornos por este territorio, para indicar que se espera superar esa cifra durante la presente campaña invernal.

El mandatario estatal afirmó que los puntos de entrada estarán preparados para brindar orientación y atención humanitaria, reconociendo el esfuerzo que realizan los trabajadores migrantes al llevar bienestar a sus familias y al país. La promesa de las autoridades es mantener una alta presencia institucional para facilitar el ingreso seguro de los connacionales.

Participación articulada de cuarenta dependencias gubernamentales

La ejecución de este operativo cuenta con la colaboración coordinada de cuarenta dependencias de los tres niveles de gobierno. Entre los recursos humanos desplegados se incluye la labor de cuarenta y ocho observadores provenientes de la sociedad civil y del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes reforzarán la vigilancia en las zonas estratégicas.

Adicionalmente, se distribuirán sessenta y dos mil guías de orientación física para los viajeros. Esta logística abarca una vigilancia constante que se extiende por nueve puentes internacionales, dos aeropuertos y dos centrales de autobuses clave en la entidad.

El INM garantiza respaldo legal durante el retorno

Jonathan Ávalos Meléndez, subcomisionado jurídico del Instituto Nacional de Migración (INM), enfatizó que la atención va más allá de facilitar el tránsito vehicular. El funcionario federal subrayó que se busca brindar respaldo legal y certidumbre técnica a cada persona en movilidad, asegurando que sus derechos sean respetados durante el recorrido.

Este programa invernal se consolida año con año como la vía terrestre principal de reingreso para la comunidad migrante radicada en Norteamérica. Las autoridades locales prevén un incremento notable en el aforo vehicular de las carreteras estatales que conectan la frontera con el interior de la República Mexicana.