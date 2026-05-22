El estado mexicano de Tamaulipas ha experimentado una notable mejora en términos de paz, escalando 19 posiciones en el Índice de Paz México y reduciendo más de 70% los homicidios y delitos con armas de fuego. Además, ha reducido 43.2% el impacto económico de la violencia.

Tamaulipas logra la mayor mejora en paz del país y entra al top 10 nacional: Índice de Paz México 2026El estado escaló 19 posiciones en el Índice de Paz México al reducir más de 70% los homicidios y delitos con armas de fuego.

Ciudad Madero y Tampico registran las tasas de homicidio más bajas del país; Tamaulipas también redujo 43.2% el impacto económico de la violencia. El estudio Índice de Paz México 2026 reveló que Tamaulipas ha experimentado la mayor mejora general en términos de paz, impulsada por avances en todos los indicadores, como la reducción de homicidios y delitos cometidos con armas de fuego en más de 70%, y que hoy se encuentra entre los 10 estados con menor violencia del país.

"Como resultado de estas mejoras, Tamaulipas escaló 19 posiciones en las clasificaciones del IPM, pasando del puesto 29 en 2015 a convertirse en el décimo estado más pacífico del país en 2025. ", indica el estudio.

De acuerdo con los principales hallazgos del estudio —auspiciado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), con sede en Sidney y oficinas en Nueva York, La Haya, Abuja, Nairobi y Manila— Tamaulipas se encuentra entre los estados más pacíficos de México, junto con Yucatán, Chiapas, Tlaxcala, Durango, Campeche, Coahuila, Nayarit, Oaxaca e Hidalgo. Hace notar que la calificación de Tamaulipas se encuentra mejor que la calificación nacional; es decir, mientras que a nivel nacional la calificación de este estudio se ubica en 2.814, para Tamaulipas es de 2.298.

"Una calificación más baja indica un mayor nivel de paz", precisa el análisis. El estudio además ubica a Ciudad Madero y Tampico en los lugares uno y dos, y a Nuevo Laredo en la posición 13, entre las ciudades del país con menor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, al registrar indicadores de 0.52, 1.09 y 2.79, respectivamente; situación que contrasta con ciudades como Manzanillo, que registra una tasa de 140 por cada 100 mil habitantes.

El Instituto para la Economía y la Paz (IEP), organismo que respalta el Índice de Paz México 2026, es un centro de estudios independiente, apartidista y sin ánimo de lucro, dedicado a reorientar la atención mundial hacia la paz como una medida positiva, alcanzable y tangible del bienestar y el progreso humanos





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