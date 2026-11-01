Tamaulipas registra reducción de 99% en observaciones de recursos federales para 2025

El Gobierno de Tamaulipas reporta una disminución significativa en los montos observados por la Auditoría Superior de la Federación, pasando de más de mil millones de pesos en administraciones anteriores a aproximadamente tres millones en 2025, lo que representa el 0.01% de los recursos revisados.

El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, registra una reducción sostenida en los montos observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como parte de las revisiones a la aplicación de recursos públicos.

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del estado, en la segunda entrega de informes de auditoría de la Cuenta Pública 2025 se prevén observaciones por alrededor de tres millones de pesos, equivalentes aproximadamente al 0.01 por ciento de los recursos federales revisados, estimados en 20 mil millones de pesos. Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la secretaría, destacó que estos resultados reflejan una disminución significativa de las observaciones realizadas al ejercicio de recursos públicos federales, particularmente en comparación con las cuentas públicas de la administración estatal anterior, en las que se registraban montos observados superiores a mil millones de pesos.