Tamaulipas albergará el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2026 en noviembre, reuniendo a 177 destinos y 200 compradores en Expo Tampico para impulsar el turismo.

El estado de Tamaulipas será el escenario principal del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2026, una iniciativa estratégica que busca elevar el perfil turístico de los 177 destinos reconocidos en México. Este evento de gran magnitud se realizará del 26 al 29 de noviembre en las instalaciones de Expotampico, marcando un hito en la organización de ferias especializadas en la región noreste del país.

Organización y logística del evento

La gestión y producción de esta importante cita turística estará a cargo de la empresa Euroamerica Group. Esta selección fue oficializada por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México junto con el Gobierno de Tamaulipas, demostrando un consenso institucional para garantizar el éxito del encuentro. La infraestructura destinada al evento abarcará un espacio expositivo superior a los 15 mil metros cuadrados, diseñado para albergar la diversidad de ofertas culturales y naturales de los participantes.

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Estrategia de vinculación comercial

El objetivo central de esta edición es transformar la feria en una plataforma sólida de negocios B2B. Se prevé la participación de 200 Hosted Buyers, compradores especializados e invitados que tendrán acceso directo a los representantes de los destinos. Esta dinámica permitirá conectar la oferta turística con compradores serios, facilitando acuerdos que trasciendan la mera promoción.

Impacto económico para los destinos

La iniciativa busca profesionalizar la comercialización de los Pueblos Mágicos para generar desarrollo económico real en sus comunidades. Al vincular la oferta con demanda especializada, se espera que los atractivos históricos y naturales se traduzcan en oportunidades concretas de venta. Esta estrategia asegura que la difusión no sea solo divulgativa, sino que tenga un retorno financiero medible para los actores locales.

Compromiso con la sustentabilidad

Euroamerica Group introduce una innovación distintiva en la producción del evento al utilizar cartón para la construcción de los stands. Esta decisión responde a criterios ambientales innovadores, explorando materiales sostenibles para montajes de gran escala. Representa un nuevo estándar de responsabilidad ecológica en la industria de eventos corporativos y feriales.

Futuro del turismo en México

La reunión consolidará la presencia de los destinos nacionales en el mercado turístico tanto nacional como internacional. Al fortalecer las capacidades comerciales de los 177 destinos, se sentan las bases para una industria más competitiva y profesionalizada. Este encuentro marca el inicio de una nueva etapa en la promoción estratégica de la riqueza cultural y natural de México.