La diputada Tania Larios del PRI formalizó una queja ante la Fiscalía de la Ciudad de México contra Diana Sánchez Barrios por incidentes violentos que involucraron a la alcaldesa Rojo de la Vega.

La diputada local Tania Larios, representando al Partido Revolucionario Institucional ( PRI), presentó formalmente una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra la diputada trans Diana Sánchez Barrios y cualquier otra persona identificada como responsable. El motivo de esta acción legal radica en las presuntas agresiones físicas y amenazas que tuvieron lugar durante la comparecencia obligatoria de la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, en el recinto legislativo capitalino. Este conflicto público se originó inmediatamente después de que se registrara una violenta riña en las inmediaciones del edificio, la cual involucró a simpatizantes de la alcaldesa, miembros de la comunidad trans y individuos encapuchados, dejando como saldo final más de diez personas heridas que requirieron atención médica.

Detalles de la denuncia y el incidente

A través de una publicación pública, Tania Larios detalló que fue víctima de un jaloneo físico directo por parte de la diputada Diana Sánchez Barrios. Este contacto físico ocurrió en el momento en que la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega se negó a ingresar a la sala de sesiones, decisión tomada como medida de seguridad ante la agresión previa registrada en el exterior. Larios afirmó que su intervención ante las autoridades ministeriales tiene como objetivo denunciar explícitamente los hechos ocurridos al interior del recinto legislativo, así como señalar la presunta participación de terceros que habrían actuado bajo las órdenes directas de Sánchez Barrios para impedir el normal desarrollo del acto legislativo.

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Alegatos contra Diana Sánchez Barrios

En su declaración oficial, la legisladora del PRI hizo referencia directa a la diputada trans Diana Sánchez Barrios, señalándola no solo por la agresión física, sino por supuestos vínculos con actividades criminales y conductas violentas sistémicas. Tania Larios exigió categoricamente a las autoridades competentes que investiguen a fondo todos los acontecimientos descritos, determinando las responsabilidades penales y administrativas correspondientes para todos los actores involucrados. La denuncia busca establecer un precedente claro sobre la intolerancia política y la violencia en las instituciones de gobierno, posicionando a la diputada Sánchez Barrios como el eje central de las acusaciones presentadas.

Llamado a la imparcialidad judicial

Además de las acusaciones específicas contra su colega, Tania Larios emitió un llamado público para que el Gobierno de la Ciudad de México y el partido Morena no interfieran en el proceso judicial. La diputada del PRI instó a garantizar que las instituciones se mantengan neutrales para evitar que se obstaculice el esclarecimiento de los hechos violentos. Su principal诉求 es asegurar que se garantice el acceso a la justicia para todas las partes, independientemente de su afiliación política, asegurando que la investigación sea imparcial y rigurosa.

Impacto en la dinámica política capitalina

Este incidente marca un punto de inflexión en las tensiones políticas locales, donde la seguridad física de los legisladores y funcionarios electos se ha convertido en un tema de debate público. La presencia de más de diez heridos tras la riña externa subraya la gravedad de la polarización actual en la capital. La acción legal emprendida por Tania Larios podría desencadenar investigaciones más amplias sobre la seguridad en el Congreso y la protección de las minorías políticas frente a confrontaciones callejeras, estableciendo un nuevo capítulo en la relación entre el PRI y la mayoría gobernante en la Ciudad de México.

Próximos pasos en el proceso legal

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México now tiene la responsabilidad de admitir la denuncia y abrir las averiguaciones preliminares correspondientes. Se espera que las autoridades identifiquen a todos los participantes en la riña, incluyendo a los individuos encapuchados, para determinar si existen nexos con los grupos políticos mencionados. El proceso judicial definirá si existen elementos suficientes para formular cargos contra Diana Sánchez Barrios por las agresiones y amenazas reportadas, así como contra otros posibles autores materiales de la violencia que afectó a la alcaldesa Rojo de la Vega y a la diputada Larios durante su comparecencia programada.