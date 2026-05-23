Taquería Los Fundadores: Una historia de sabor y arraigo en Irapuato

Taquería Los Fundadores, fundada por una familia jalisciense en 1967, ha construido una historia de sabor y arraigo que hoy forma parte de la memoria de varias generaciones en Irapuato. Desde entonces, la taquería ha consolidado su historia en 1988 sobre la actual calle Fundadores, aunque sus raíces se remontan mucho más atrás.

Desde 1967, esta taquería ha construido una historia de sabor y arraigo que hoy forma parte de la memoria de varias generaciones en una esquina de la calle Lerdo de Tejada terminó por convertirse en uno de los puntos de referencia para las y los amantes de los, creada por Rafael Velázquez junto con sus hijos, consolidó su historia en 1988 sobre la actual calle Fundadores, aunque sus raíces se remontan mucho más atrás .y parte de la familia que ha mantenido vivo el negocio, recordó que la historia inició realmente en 1967, cuando Rafael Velázquez llegó desde Jalisco y comenzó a trabajar en una pequeña calle cercan a al Desde 1967, esta taquería ha construido una historia de sabor y arraigo que hoy forma parte de la memoria de varias generaciones.inició en 1967 por el mercado, en Lerdo de Tejada y luego se vinieron para acá, como en 1988, aquí donde ya está frente a la Plaza de Fundadores”, relató.

Aunque el local era originalmente un espacio pequeño, con el paso de los años fue creciendo conforme también lo hacía su clientela. María Velázquez recordó que desde los 14 años comenzó a ayudar en el negocio familiar, aunque después se alejó por un tiempo para estudiar y trabajar fuera.

"Yo empecé a esa edad, pero después me salí, terminé mi carrera, trabajé y luego regresé. Y sigo aquí trabajando; la sangre llama", comentó entre risas





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