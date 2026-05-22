Tarjeta Azul en la Ciudad de México: 6.4% de habitaciones hoteleras con medidas de prevención

La secretaria de Turismo local, Alejandra Frausto Guerrero, informó que, a 20 días del Mundial de Futbol, únicamente cuatro mil de las 62 mil 229 habitaciones de hotel en la Ciudad de México están incorporadas al programa Tarjeta Azul para combatir la trata de personas, lo que representa 6.4 por ciento de la oferta hotelera. Además, un gran número de establecimientos de alojamiento ya se han pronunciado a esta iniciativa para la protección de mujeres y menores de edad, no sólo para la justa deportiva, sino después de ésta.

A 20 días del Mundial de Futbol, únicamente cuatro mil de las 62 mil 229 habitaciones de hotel en la Ciudad de México están incorporadas al programa Tarjeta Azul para combatir la trata de personas, lo que representa 6.4 por ciento de la oferta hotelera, de acuerdo con la secretaria de Turismo local, Alejandra Frausto Guerrero.

Un gran número de establecimientos de alojamiento ya se han pronunciado a esta iniciativa para la protección de mujeres y menores de edad, no sólo para la justa deportiva, sino después de ésta. Investigadores de la Universidad de Dundee, Inglaterra, reportaron en 2018 que, durante el Mundial de Brasil, de 2014, aumentaron los casos de explotación sexual. Ya vamos como cuatro mil habitaciones que ya tienen Tarjeta Azul y vamos avanzando en ese número.

Hay 300 hoteles que ya se pronunciaron con el tema de Mundial Sin Trata de los 850 hoteles que tenemos en la Ciudad de México. Entonces, es un avance, pero es algo que no sólo estamos trabajando por el Mundial y nos da la posibilidad de poner el foco donde queremos avanzar más.

Este plan es una estrategia impulsada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), en coordinación con el Gobierno capitalino y organismos internacionales para prevenir, detectar y atender posibles casos de violencia, explotación sexual y trata de niñas, niños y adolescentes en hoteles y espacios turísticos durante el Mundial. Frausto Guerrero también aseguró que en los hoteles, principalmente de alta gama, de la Ciudad de México ya se solicita identificación oficial al momento del registro de huéspedes como parte de las medidas de prevención, aunque reconoció que los principales desafíos se concentran en los moteles y otros alojamientos de estancias cortas.

La secretaria profundizó que, particularmente, en los moteles, además de los riesgos asociados a posibles casos de violencia o trata, existen mayores dificultades para el control de registros y verificación, así como retos relacionados con la confidencialidad y la protección de identidad de trabajadoras sexuales que utilizan estos establecimientos, lo que obliga a mantener un equilibrio entre la detección de riesgos, la seguridad y el respeto a derechos. Los moteles son parte de la asociación hotelera, trabajamos con ellos, y ahí tienen la misma exigibilidad de tener la identificación de la persona que ingresa, pero también hay otros derechos que proteger, sobre todo con el tema de no estigmatizar el trabajo sexual.

El pasado 1 de diciembre, la Unicef y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertaron que el mundial, cuya inauguración será el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, podría causar un alza en los casos de violencia, abuso y explotación sexual de menores de edad. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la capital de enero a abril se han abierto 12 carpetas de investigación por pornografía infantil, 12 más por trata de personas, de las que cuatro corresponden a explotación sexual, una a trabajo forzado y siete a otros fines.

La secretaria de Turismo local explicó que la Tarjeta Azul opera como una campaña de sensibilización y capacitación dirigida a hoteles, plataformas de transporte y otros prestadores de servicios turísticos, con el objetivo de generar mecanismos de alerta y prevención. En la estrategia participan autoridades capitalinas de seguridad mediante protocolos de actuación y denuncia.

Se convierte, sobre todo, en una oportunidad para poner en los ojos de las personas que vienen, de las personas que nos van a visitar, pues que en esta ciudad las infancias son prioridad y sus derechos tienen que estar absolutamente respetados. Si tú abres la aplicación de DiDi, por ejemplo, que ya se sumó, te sale una Tarjeta Azul para decir: ‘aquí se dice alto a la violencia contra las infancias’





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