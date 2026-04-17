Tarjeta Dorada en Guerrero: Beneficios y Requisitos para Adultos Mayores

El estado de Guerrero implementa la Tarjeta Dorada Envejecimiento con Bienestar, un programa social que ofrece descuentos en trámites, servicios y comercios para personas mayores de 60 años. Conoce los requisitos, beneficios y dónde tramitarla.

En el estado de Guerrero , México, se ha puesto en marcha un programa social innovador destinado a mejorar la calidad de vida de las personas mayores: la Tarjeta Dorada Envejecimiento con Bienestar. Esta iniciativa busca brindar un apoyo integral a los adultos mayores a través de una serie de beneficios y descuentos significativos en diversos trámites y servicios. El gobierno del estado, a través del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM), impulsa este programa como parte de su compromiso con el bienestar de este sector de la población, reconociendo su valiosa contribución a la sociedad. La Tarjeta Dorada se presenta como una herramienta clave para facilitar el acceso a recursos y oportunidades, permitiendo a los adultos mayores disfrutar de una vida más digna y activa.

Para poder acceder a los beneficios que ofrece la Tarjeta Dorada, es indispensable cumplir con una serie de requisitos establecidos por las autoridades correspondientes. Los aspirantes deben tener 60 años de edad o más, y ser residentes comprobados del estado de Guerrero. Además, se solicita presentar una identificación oficial vigente, preferiblemente el Instituto Nacional Electoral (INE) con una antigüedad máxima de dos años para asegurar su validez. Otro requisito fundamental es un comprobante de domicilio que no exceda los tres meses de antigüedad, lo que permite verificar la residencia actual. Es necesario completar un formulario de solicitud específico para el programa y otorgar la autorización necesaria para el uso de datos personales, garantizando así la protección de la información. Estos requisitos buscan asegurar que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan y cumplen con el perfil del programa, fomentando la transparencia y la eficacia en la distribución de los beneficios.

La Tarjeta Dorada Envejecimiento con Bienestar abre un abanico de oportunidades para los adultos mayores guerrerenses, ofreciendo una amplia gama de apoyos diseñados para aliviar cargas económicas y facilitar su día a día. Entre los beneficios más destacados se encuentran descuentos de hasta el 35% en el pago de la tenencia vehicular, un ahorro considerable para muchos. Asimismo, se otorgan descuentos del 30% en trámites ante el Registro Público de la Propiedad, facilitando la gestión de asuntos relacionados con bienes raíces. En el ámbito del Registro Civil, los descuentos también alcanzan el 30%, simplificando procesos como la obtención de actas o la realización de diversos trámites. El disfrute de la naturaleza y la recreación se fomenta con el acceso gratuito al zoológico de Zoochilpan, un espacio de esparcimiento para toda la familia. Más allá de estos beneficios directos, la tarjeta abre las puertas a descuentos en más de 500 establecimientos comerciales aliados, que incluyen opciones en hospedaje, restaurantes, farmacias y otros servicios esenciales. Adicionalmente, se contemplan descuentos en servicios básicos como el pago de agua potable y predial, así como en el transporte público, la cultura y la adquisición de alimentos, cubriendo así diversas facetas de la vida cotidiana y promoviendo un mayor acceso a bienes y servicios fundamentales.

El proceso de trámite para la Tarjeta Dorada se realiza de manera presencial en las instalaciones del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM), ubicado estratégicamente en la Calle Francisco I. Madero No. 22, en la Colonia Centro, con Código Postal 39000, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo. El horario de atención al público es de lunes a viernes, desde las 10:00 hasta las 15:00 horas. Para quienes requieran información adicional o tengan dudas, se ha habilitado un número de contacto telefónico: 747 471 4233. Es importante mencionar que, al momento de la publicación de esta información, el trámite para la Tarjeta Dorada no se encontraba disponible, por lo que se recomienda a los interesados mantenerse atentos a los comunicados oficiales del Gobierno de Guerrero para conocer la fecha de reapertura del proceso y los detalles actualizados sobre su implementación. La suspensión temporal del trámite obedece probablemente a ajustes administrativos o a la preparación para una nueva fase del programa, buscando optimizar su operación y alcance. La comunicación constante por parte de las autoridades es crucial para mantener informada a la ciudadanía y asegurar que todos los adultos mayores elegibles puedan beneficiarse de esta valiosa iniciativa





mediotiempo / 🏆 20. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tarjeta Dorada Adultos Mayores Guerrero Programas Sociales Beneficios

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

¿Cómo tramitar la Tarjeta Dorada del Bienestar 2026? Requisitos, quiénes pueden solicitarla y registroLos adultos mayores pueden tramitar un nuevo apoyo del programa del Bienestar; conoce los detalles

Read more »

Pasillos azules y cientos de películas: un viaje visual a cómo era Blockbuster en los años 90Un recorrido visual por Blockbuster en los 90, la época dorada de los videoclubs.

Read more »

Credencial INAPAM 2026: ¿Qué documentos necesito para tramitar la tarjeta en abril?; conoce los beneficiosLa tarjeta de adulto mayor es una herramienta para acceder a descuentos y otros beneficios que alivian la economía del hogar

Read more »

Mujer hispana evita ser detenida por el ICE tras usar ‘Tarjeta roja’ de sus derechosSe defendió

Read more »

Beca Rita Cetina 2026: documentos clave para recoger la tarjeta del BienestarAquí te explicamos qué papeles debes llevar, cuándo será la entrega y cómo se realizará el pago del apoyo.

Read more »

La Nueva Era Dorada del Deporte: Récords Rotundos y Mitos InquebrantablesVivimos un momento histórico en el deporte donde los récords caen constantemente, impulsados por la evolución del entrenamiento y la tecnología. Figuras como LeBron James, Cristiano Ronaldo y Novak Djokovic reescriben la historia en sus disciplinas. Sin embargo, este progreso convive con hazañas casi mitológicas de atletas como Michael Phelps y Usain Bolt, cuyos récords parecen resistir el paso del tiempo, mientras una nueva generación ya comienza a desafiar legados y demostrar la incansable ambición humana.

Read more »