Tarjeta Dorada: Un Apoyo para Adultos Mayores en Guerrero

Descubre cómo la Tarjeta Dorada, inspirada en el INAPAM, beneficia a los adultos mayores de Guerrero con descuentos en salud, alimentación, transporte y más. Conoce los requisitos, beneficios y cómo solicitarla para mejorar tu calidad de vida.

Como parte de los esfuerzos continuos para apoyar a la población mexicana, el gobierno ha implementado la Tarjeta Dorada , una iniciativa social que emula el modelo del INAPAM , con el objetivo primordial de ofrecer asistencia a los adultos mayores de 60 años. Esta tarjeta, denominada Tarjeta Dorada Envejecimiento con Bienestar , representa un programa social enfocado exclusivamente en los residentes del estado de Guerrero .

En las siguientes secciones, exploraremos los detalles esenciales para solicitarla, los diversos beneficios que proporciona y los criterios de elegibilidad para acceder a ella, asegurando que los interesados dispongan de toda la información necesaria para beneficiarse de esta valiosa iniciativa. \La Tarjeta Dorada es un programa respaldado por el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM), concebido para potenciar el bienestar, la estabilidad económica y la calidad de vida de los adultos mayores. A través del Catálogo de Empresas y Servicios 2026, los beneficiarios de la Tarjeta Dorada tienen la oportunidad de disfrutar de descuentos, promociones y ventajas especiales en establecimientos afiliados en una amplia gama de sectores. Esto abarca áreas cruciales como la salud y el bienestar, la alimentación, el transporte, las farmacias, los servicios profesionales, la recreación y el esparcimiento, además de una variedad de comercios y servicios diversos. Adicionalmente, se ofrecen descuentos significativos en trámites y servicios estatales, incluyendo un descuento de hasta el 35% en el pago de la tenencia vehicular, un 30% de descuento en los trámites del Registro Público de la Propiedad, y un descuento del 30% en todos los trámites realizados en el Registro Civil. Además, se brinda acceso gratuito al Zoológico de Zoochilpan, promoviendo así el acceso a actividades recreativas y culturales.\Para ser elegible para la Tarjeta Dorada, se deben cumplir con ciertos requisitos. Los solicitantes deben tener al menos 60 años de edad. Es obligatorio presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada, una identificación oficial (como el INE, que debe ser legible al 200%), y un comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses. También se requiere completar un formulario de solicitud y proporcionar la autorización para el uso de datos personales. En caso de emergencia, se deben presentar los documentos del representante legal, incluyendo su identificación oficial (INE), la CURP actualizada y un número de teléfono de contacto. En este momento, no hay una convocatoria de registro abierta. Los interesados deberán estar atentos a los comunicados oficiales de las autoridades para conocer la fecha de inicio del proceso de inscripción. Para formalizar la solicitud, se deberá acudir a la sede del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, ubicada en la Calle Francisco I. Madero No. 22, Colonia Centro, C.P. 39000, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero





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