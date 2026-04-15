Taxco, Capital de la Plata, Sometida al Asedio de la Violencia: Un Pueblo Mágico en Crisis

La disputa territorial entre la Familia Michoacana y Los Tlacos sume a Taxco de Alarcón en una espiral de violencia, con secuestros, extorsiones y homicidios. El reciente rescate del alcalde y su padre revela la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta urgente.

Taxco de Alarcón, conocido mundialmente como la Capital de la Plata, se encuentra bajo un asedio constante debido a la disputa territorial entre dos peligrosas organizaciones criminales: la Familia Michoacana y Los Tlacos . Esta lucha encarnizada por el control de la zona y sus actividades ilícitas ha desencadenado una ola de violencia que azota a esta localidad, hogar de poco más de 100,000 habitantes. La situación ha escalado a niveles alarmantes, afectando incluso a las autoridades locales, como lo demuestra el reciente secuestro y posterior rescate del director del Hospital IMSS-Bienestar, Juan Vega Arredondo, y de su hijo, el alcalde de Taxco , Juan Andrés Vega Carranza.

El secuestro del director del hospital, ocurrido en la carretera Taxco-Cuernavaca, y la posterior desaparición del alcalde, llevaron a una intensa movilización de las autoridades. Las investigaciones revelaron que el alcalde fue contactado para negociar la liberación de su padre, pero terminó siendo detenido por miembros de la Familia Michoacana en las inmediaciones de la Presa Alemán. Finalmente, gracias a un operativo conjunto entre autoridades federales del Estado de México y Michoacán, se logró el rescate tanto del alcalde como de su padre, confirmando la involucración de la Familia Michoacana en el secuestro. El impacto de la inseguridad es devastador, con la extorsión, los secuestros y los homicidios sembrando el terror entre la población y afectando gravemente la actividad económica y turística de la ciudad.

Taxco, famoso por su plata y su arquitectura colonial española, es un importante destino turístico que atrae a miles de visitantes cada año. Sin embargo, la violencia ha transformado este pintoresco pueblo mágico en un escenario de conflicto y temor. Desde su nombramiento como Pueblo Mágico en 2002, Taxco ha sido testigo de un deterioro constante de la seguridad, con organizaciones criminales disputándose el control del territorio. La Familia Michoacana, surgida en la década de 2000, se ha establecido como una de las principales amenazas en la región, con una fuerte presencia en Guerrero, Morelos y el Estado de México. Esta organización, que ha sufrido múltiples escisiones, es conocida por su brutalidad y su capacidad para aterrorizar a las comunidades. Su modus operandi incluye el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el ataque a funcionarios del gobierno, utilizando incluso drones y explosivos para imponer su control.

Por otro lado, Los Tlacos, también conocidos como el Cártel de la Sierra, surgieron en 2017 como brazo armado de la policía comunitaria y se dedican a la venta, producción y trasiego de drogas. La presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, que también contribuye a la violencia, agrava aún más la situación. La lucha entre estas organizaciones criminales ha sumido al municipio en una espiral de violencia que ha provocado la suspensión de clases, el cierre de comercios y la parálisis del transporte, transformando a Taxco en un pueblo fantasma en algunos momentos.

El impacto de la violencia en Taxco es innegable. La reputación de la ciudad, conocida mundialmente por sus talleres de plata y su artesanía, se ve empañada por la inseguridad. La desaparición de funcionarios públicos, el cobro de extorsiones a comerciantes y transportistas, y el temor constante a ser víctima de la violencia han generado un clima de miedo y desesperanza. La situación ha llegado a tal punto que incluso la reina Letizia de España, en su visita al pabellón de México en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, pudo conocer de primera mano el trabajo de los artesanos de Taxco. Sin embargo, detrás de la belleza y la tradición, se esconde una realidad sombría que requiere una respuesta urgente y contundente por parte de las autoridades.

El rescate del alcalde y su padre es un indicio de la magnitud del problema y de la necesidad de fortalecer la seguridad en la región. La recuperación de Taxco como un destino turístico seguro y próspero depende de la capacidad del gobierno para enfrentar y desmantelar a las organizaciones criminales que amenazan la paz y el bienestar de sus habitantes. La seguridad de los ciudadanos y la protección de su patrimonio cultural y económico deben ser la prioridad, garantizando un futuro de tranquilidad y desarrollo para la Capital Mundial de la Plata





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