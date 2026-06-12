Taylor Swift has been selected to be the second youngest inductee into the Hall of Fame of Composers, alongside renowned composers such as Walter Afanasieff, Terry Britten, Graham Lyle, Gene Simmons, and Paul Stanley. Swift's career as a composer has been celebrated for her unique songwriting style and has earned her numerous awards, including 14 Grammy Awards.

Taylor Swift ingresará al Salón de la Fama de los Compositores; será reconocida por éxitos como "Love Story" y "Blank Space" Junto a la estrella pop serán reconocidos Walter Afanasieff , Terry Britten y Graham Lyle , Gene Simmons y Paul Stanley , de la banda KISS Taylor Swift asiste a la 55.ª gala anual de ingreso al Salón de la Fama de los Compositores.

Foto: AP.

La cantante de 36 años se convierte así en la segunda persona más joven en recibir este reconocimiento, superada solo por Stevie Wonder, que tenía 32, y entrando en una lista de artistas de la que también forman parteLa carrera musical de Swift se remonta a 2006, cuando lanzó su primer sencillo"Tim McGraw", parte de su álbum debut, y desde entonces ha publicado un total de doce discos, siendo el último "Sentía el latido de los corazones", Lila Downs sobre su experiencia en la inauguración del Mundial 2026 A lo largo de su trayectoria ha ganado 14 premios Grammy y se ha erigido como la primera y única persona en hacerse con el gramófono a Mejor Álbum del Año cuatro veces: en 2024 con 'Midnights'; en 2021 con 'Folklore'; en 2016 con '1989' y en 2010 con 'Fearless'.

Su faceta de compositora ha sido aclamada tanto por la crítica como por sus seguidores, los 'swifties', y la letra de las canciones de su tercer álbum de estudio, 'Speak Now', están escritas únicamente por ella. La cantante homenajeó a su carrera artística en 2023 y 2024 con 'The Eras Tour', una gira mundial en la que interpretó muchos de sus temas y con la que recaudó más de 2 mil millones de dólares con la venta de entradas.

El Mundial comenzó con"Payaso de rodeo" y"No rompas más": el Zócalo se convirtió en una pista de baile durante el FIFA Fan Festival Ya en 2010, se convirtió en la ganadora más joven del premio Hal David del Salón de la Fama de los Compositores (SHOF, por sus siglas en inglés), otorgado a artistas que el comité jurado considera grandes promesas. Con su entrada al SHOF, Swift puede aspirar al máximo premio de la institución, el Johnny Mercer, dedicado a"un compositor o compositores que han establecido un historial de obras creativas sobresalientes".

'All Too Well' y 'Blank Space', canciones"clave" de la artista En la gala de hoy, que se celebra en el lujoso hotel Marriott Marquis, en Manhattan, se destacarán varias canciones"clave" de Swift: 'All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)', 'Blank Space', 'Anti-Hero', 'Love Story' y 'The Last Great American Dynasty'. Junto a Swift, se unirán hoy a este Salón de la Fama Walter Afanasieff, compositor de 'All I Want For Christmas Is You'; Terry Britten y Graham Lyle, creadores de 'What's Love Got To Do With It', y Gene Simmons y Paul Stanley, de la banda KISS.

También se reconocerá a Kenny Loggins, conocido por el tema 'Footloose'; Alanis Morissette, con canciones como 'You Oughta Know', y a Christopher 'Tricky' Stewart, creador de los éxitos 'Umbrella', interpretado por Rihanna, y 'Single Ladies', por Beyoncé.

"La selección de este año no solo presenta canciones emblemáticas, sino que también celebra la unidad entre diversos géneros. Estos compositores han tenido un profundo impacto en las vidas de miles de millones de oyentes en todo el mundo", apunta en un comunicado el presidente de SHOF, Nile Rodgers. El evento contará además con la presencia y actuaciones de otros artistas como Dallas Austin, Sombr, Madison Cunningham, Brandi Carlile o Billy Corgan





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