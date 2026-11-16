El Tecate Comuna 2026 proyecta una derrama de 75 millones de pesos y atraerá a 70 mil asistentes a San Andrés Cholula, dinamizando la economía local.

El Tecate Comuna 2026 representa un impulso significativo para la economía de San Andrés Cholula, Puebla. Las autoridades municipales proyectan una derrama financiera superior a los 75 millones de pesos. Este impacto derivará de la asistencia de más de 70 mil personas durante el evento.

Estimación de derrama económica del Tecate Comuna 2026

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, confirmó los datos oficiales sobre el impacto financiero del festival. La estimación considera tanto la venta de boletos como los gastos secundarios de los visitantes. Estos últimos provienen de otros municipios y estados que se desplazan hacia la zona para participar.

Also read Semifinales Liga MX Femenil 2026: Pumas, Chivas, Rayadas y América confirman su lugar

La expectativa es que el evento beneficie directamente a los sectores de hotelería, restaurantes y transporte. Los viajeros requerirán hospedaje, alimentación y movilidad durante su estancia. Los comercios locales también registrarán un aumento en las ventas de productos y servicios.

Este movimiento financiero transforma el festival en una herramienta estratégica para el turismo regional. La actividad comercial se verá revitalizada por la afluencia masiva de público. Las autoridades locales enfatizan que la oportunidad va más allá del entretenimiento musical inmediato.

Ubicación del Tecate Comuna 2026 en el Foro Cholula

El festival Tecate Comuna 2026 se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre de 2026. La sede oficial será el Foro Cholula, situado en la Recta a Cholula. Esta ubicación es el recinto habitual del evento, tras confirmar el regreso definitivo.

Inicialmente, los organizadores habían anunciado un traslado al Autódromo Internacional Miguel E. Abed. Este lugar se encuentra en Amozoc, un municipio vecino a Cholula. La decisión de permanecer en el Foro Cholula respondió a acuerdos logísticos y de producción.

La organización garantizó que los boletos adquiridos mantienen su validez total. No existen trámites adicionales requeridos por el cambio de sede original. Esta medida asegura la continuidad operativa sin complicaciones para los asistentes.

Atractivos turísticos en San Andrés Cholula para visitar

Guadalupe Cuautle Torres invitó a los asistentes a explorar la riqueza histórica del municipio. La Gran Pirámide de Cholula es un sitio imperdible para los visitantes. Se trata de una de las principales referencias arqueológicas de la región.

Otro punto de interés destacado es el Santuario de la Virgen de los Remedios. Este templo se ubica en la cima de la zona arqueológica principal. Ofrece vistas panorámicas y valor cultural al turismo religioso e histórico.

Los visitantes también pueden dirigirse a Lomas de Angelópolis. Esta zona posee una oferta comercial, gastronómica y de entretenimiento diversificada. La invitación oficial busca que el viaje no se limite a los conciertos.

El Tecate Comuna 2026 consolida su papel como evento clave para la agenda de Puebla. Su impacto económico y turístico refuerza la identidad de San Andrés Cholula. La sinergia entre cultura y negocio promete resultados positivos para la comunidad local.