Tecate Lanza Campaña Gratuita de Registro para Mascotas con Enfoque en Seguridad y Convivencia

El Ayuntamiento de Tecate implementa un registro gratuito para perros y gatos, buscando mejorar la seguridad, fomentar la tenencia responsable y facilitar el acceso a servicios de salud para mascotas. Se anuncia la creación de una unidad de medida, lo que ha generado expectación.

El Ayuntamiento de Tecate impulsa una ambiciosa campaña de registro para animales de compañía, enfocada en mejorar la seguridad y la convivencia vecinal. El registro, que será completamente gratuito para perros y gatos que residan en el municipio, representa un esfuerzo significativo para fortalecer la relación entre los ciudadanos y sus mascotas, al tiempo que se promueve una tenencia responsable y se garantiza una mayor seguridad para las familias.

La administración municipal, al anunciar esta importante iniciativa, subrayó que el cuidado de las mascotas va más allá del bienestar animal, involucrando también una responsabilidad compartida con el entorno y la seguridad pública. “Hoy damos un paso crucial para fortalecer la seguridad y la convivencia en Tecate, focalizando el registro en aquellos casos donde la prevención de riesgos es más necesaria”, declaró el gobierno local en un comunicado oficial, resaltando la importancia estratégica de esta medida para el bienestar de la comunidad.\El programa, que ha generado gran expectativa entre los residentes de Tecate, ofrece una serie de beneficios sustanciales. Entre ellos, destacan el aumento de la seguridad para las familias, lo que se traduce en una mayor tranquilidad y protección para los hogares. Además, el registro permitirá el acceso a campañas de esterilización y vacunación a precios considerablemente reducidos, facilitando así el cuidado de la salud de las mascotas y previniendo la proliferación de animales callejeros. El programa también busca impulsar la adopción de prácticas de tenencia responsable, promoviendo el respeto hacia los animales y la importancia de brindarles un cuidado adecuado. Estas prácticas incluyen una alimentación balanceada, ejercicio regular, atención veterinaria periódica y un trato respetuoso y afectuoso. Esta campaña integral, no solo busca el bienestar animal, sino que también pretende fortalecer el tejido social de Tecate, fomentando la responsabilidad ciudadana y creando un entorno más seguro y armonioso para todos sus habitantes.\Sin embargo, uno de los aspectos que más atención ha despertado es la creación de una Unidad de Medida que regulará la tenencia de ciertas especies animales. Aunque el gobierno municipal ha confirmado la implementación de esta licencia especial, aún no se han proporcionado detalles específicos sobre su costo y alcance. No obstante, el ayuntamiento ha habilitado un número de teléfono para que los ciudadanos puedan consultar los requisitos necesarios para el registro de la Licencia Especial y obtener información detallada sobre su funcionamiento. Esta medida, aunque genera ciertas interrogantes, es vista por algunos como un paso importante para controlar la población animal y prevenir problemas de salud pública, tales como la propagación de enfermedades y los posibles riesgos asociados a la interacción con animales. El gobierno local se compromete a proporcionar información clara y transparente sobre esta nueva regulación, con el objetivo de facilitar su cumplimiento y asegurar que se cumplan las normativas de seguridad animal. Para mantener informados a sus ciudadanos, EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!. Desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más





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